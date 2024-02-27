Bilim insanları zamanın tersine döndüğüne dair kanıt buldu

Yayınlanma: 27.02.2024 - 16:00

Güncelleme: 27.02.2024 - 16:00

Almanya'daki Darmstadt Teknik Üniversitesi'ndeki iki araştırmacının araştırması cam gibi belirli malzemelerin yapısındaki zamanın etkili bir şekilde 'karıştırılmasına' odaklanıyor.

Independent'ın haberine göre; zamanın tam olarak doğrusal bir şekilde davranmadığı ortaya çıktı. Çalışma, malzemelerin bileşiminin zaman içinde nasıl değiştiğini inceledi.

Cam, insanların her gün kullandığı tüm eşyalar arasında en büyüleyici yapılardan birine sahiptir. Daha geleneksel moleküler yapıları takip etmek yerine, cam molekülleri aslında sürekli olarak yeni yerlere düşüyor. Bu nedenle cam, moleküler düzeyde sürekli olarak zamanı tersine çeviriyor.

Bu fikri test etmek için cam yapılar dağınık lazer ışığı kullanılarak izlendi. Cam örneklerinin yeni düzenlemelere doğru ilerlediğini ve yeniden şekillendiğini gözlemlediler.

Profesör Blochowicz, "Moleküllerdeki küçük dalgalanmaların ultra hassas bir video kamera kullanılarak belgelenmesi gerekiyordu. Moleküllerin etrafta sallanmasını izleyemezsiniz" dedi.

Camın dahili olarak bu şekilde hareket etmesi nedeniyle bilim adamlarının değişikliklerin ileri mi yoksa geri mi gerçekleştiğini söylemesi mümkün değil.

Bu büyüleyici bir düşünce; her ne kadar insanları zamanda yolculuk yapmaya daha fazla yaklaştırmayacak olsa da, her gün kullandığımız bazı malzemeler hakkındaki düşüncelerimizi kesinlikle değiştirecek.

Bu, bilim adamlarının 2023'te zaman yolculuğuyla ilgili teorik olarak nelerin mümkün olabileceğine dair anlayışımızı değiştirebilecek yeni bir çalışma yayınlamasının ardından geldi.

Aslında araştırma, herkesin zamanda geriye gidebileceği kavramını dışlıyor. Çalışma, evrende zamanın yalnızca tek bir yönde ilerleyebileceğini ve bunun, ışık ve onun diğer nesnelerle ilişkisi üzerine yapılan yeni bir çalışma sayesinde olduğunu belirtti.