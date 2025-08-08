Bilim insanlarından çarpıcı nüfus açıklaması: İnsanlığın çöküşü beklenenden erken olabilir

Uzun yıllardır insanlık giderek artan bir nüfusla karşı karşıyaydı. Ancak bu büyümenin sonsuza kadar sürmeyeceği zaten biliniyordu. Yeni bir araştırma, nüfus artışının zirve noktasına çok daha erken ulaşacağını ve gezegenin sanılandan önce küçülmeye başlayacağını ortaya koyuyor.

TAHMİN EDİLENDEN ERKEN BİR ZİRVE

Birleşmiş Milletler'e göre, dünya nüfusu 2030'da yaklaşık 8.5 milyar, 2050'de ise 9.7 milyara ulaşacak. 2080'lerde 10.4 milyarla zirve yapması, ardından 2100 civarında azalmaya başlaması bekleniyor.

Ancak Gates Vakfı tarafından finanse edilen ve The Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışma bu öngörülerin fazla iyimser olabileceğini savunuyor. Washington Üniversitesi'nin araştırmasına göre, dünya nüfusu 21. yüzyılın ortasında zirveye ulaşacak ve 2100 yılına gelindiğinde 8.8 milyara kadar düşecek.

DOĞURGANLIK ALARM VERİYOR

Birleşmiş Milletler’in 2022'de paylaştığı verilere göre, dünya nüfusunun üçte ikisi, kadın başına doğurganlık oranının 2.1'in altında olduğu ülkelerde yaşıyor. Bu oran, uzun vadede nüfusun sabit kalabilmesi için gereken minimum doğurganlık düzeyi olarak kabul ediliyor.

Öte yandan, 2022 ile 2050 arasında, 61 ülkenin nüfusunun yüzde 1 veya daha fazla azalacağı öngörülüyor. Bunun temel nedeni olarak düşük doğurganlık seviyeleri ve bazı durumlarda yüksek göç oranları gösteriliyor.

BM Nüfus Bölümü Direktörü Jon Wilmoth’a göre, “Daha düşük doğurganlık seviyelerinin onlarca yıl sürmesi halinde, yüzyılın ikinci yarısında küresel nüfus artışında çok daha ciddi bir yavaşlama yaşanabilir.”

YAPAY ZEKA ETKİSİ: YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI MI?

Araştırmacılar, insan nüfusundaki bu potansiyel düşüşün sadece doğurganlıkla sınırlı kalmayabileceğini belirtiyor. İnsanlık, aynı zamanda teknolojik bir dönüm noktasına da yaklaşıyor: yapay zekânın toplumu geri dönülmez şekilde dönüştüreceği bir çağa.

Üstelik gelecekteki senaryolar, yapay zekânın kontrolü ele alması durumunda dünyada kaç insanın yaşayacağına dair radikal soruları da gündeme getiriyor. Kim bilir, belki de “robot yöneticilerimiz” fazla kalabalık bir dünyayı istemeyecek…