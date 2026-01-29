Bilim insanlarından hayat kurtaran buluş: Kanamayı saniyeler içinde durduruyor

Trafik kazalarında ve afet bölgelerinde yaşanan ağır yaralanmalarda en kritik risklerden biri kontrolsüz kan kaybı. Bu hayati soruna çözüm arayan bilim insanları, klasik bandaj ve tampon yöntemlerini aşan yeni bir teknolojiye imza attı. “Sprayable Alginate–Gellan–Chitosan Hemostatic Powder” başlıklı araştırmada geliştirilen sprey-toz, kanamayı saniyeler içinde durdurabilecek bir yapıya sahip.

YARAYA TEMAS EDER ETMEZ JEL BARİYER OLUŞTURUYOR

Araştırma kapsamında geliştirilen toz, yaraya püskürtüldüğü anda kanla temas ederek yaklaşık bir saniye içinde güçlü bir hidrojel tabakasına dönüşüyor. Bu jel bariyer, yaranın şekli ne kadar karmaşık olursa olsun yüzeyi tamamen kaplayarak kan akışını fiziksel olarak durduruyor.

Sprayable Alginate–Gellan–Chitosan Hemostatic Powder çalışmasının temelinde alginat, gellan gum ve kitosan gibi biyouyumlu doğal polimerler yer alıyor. Bu maddeler, kandaki kalsiyum iyonlarıyla hızla etkileşime girerek sertleşiyor ve yüksek basınca dayanıklı bir sızdırmazlık sağlıyor.

HAYVAN DENEYLERİNDE KAN KAYBI BELİRGİN ŞEKİLDE AZALDI

Araştırmada yapılan hayvan deneylerinde, özellikle karaciğer gibi yoğun kanlanan organlardaki yaralanmalarda sprey-tozun kanama süresini ciddi biçimde kısalttığı ve toplam kan kaybını büyük ölçüde azalttığı tespit edildi. Ayrıca yaranın iyileşme sürecini olumsuz etkilemediği görüldü.

AFET VE ACİL MÜDAHALELER İÇİN KRİTİK BİR ADIM

Araştırmacılar, ürünün ameliyathane koşullarına ihtiyaç duymadan kullanılabilmesini önemli bir avantaj olarak değerlendiriyor. Oda sıcaklığında uzun süre saklanabilen sprey-tozun, savaş alanları, ambulanslar ve deprem bölgeleri gibi zorlu koşullarda hayat kurtarıcı olabileceği belirtiliyor.

TRAVMA TEDAVİSİNDE YENİ BİR EŞİK

Bilim insanlarına göre “Sprayable Alginate–Gellan–Chitosan Hemostatic Powder” araştırması, ağır yaralanmalarda “ilk saniyeler”in önemini yeniden tanımlayabilir. Kanamayı neredeyse anında durdurabilen bu teknoloji, travma bakımında yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek potansiyele sahip.