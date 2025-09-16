Bilimden çarpıcı keşif: Güneş’teki iyonlar beklenenden 6 kat daha sıcak

Güneş’teki patlamalar sırasında ortaya çıkan parçacıkların sıcaklığı, bugüne kadar bilim dünyasının tahminlerinden çok daha yüksek çıktı. Yeni araştırmaya göre, plazmanın pozitif yüklü parçacıkları olan iyonlar, patlamalarda 60 milyon dereceyi aşan sıcaklıklara ulaşabiliyor. Bu keşif, 1970’lerden beri astrofizikçilerin çözemediği bir gözlemsel tutarsızlığa da ışık tutuyor.

GÜNEŞ PATLAMALARI VE YENİ BULGU

Güneş patlamaları, Güneş’in manyetik alanından kaynaklanan güçlü enerji patlamalarıdır ve Dünya’da radyo iletişiminden elektrik şebekelerine kadar pek çok teknolojiyi etkileyebilir.

St Andrews Üniversitesi’nden güneş teorisi uzmanı Alexander Russell’ın öncülüğünde yürütülen çalışmada, iyonların elektronlardan çok daha fazla ısındığı ortaya kondu. Modern manyetik yeniden bağlanma (magnetic reconnection) verilerini temel alan ekip, iyonların elektronlara kıyasla 6,5 kat daha yoğun şekilde ısıtıldığını belirledi.

YARIM ASIRLIK GİZEME ÇÖZÜM

Araştırma, plazmadaki iyon ve elektronların aynı sıcaklığa sahip olması gerektiği yönündeki eski kabulleri sorguluyor. Yeniden yapılan hesaplamalar, iyonların elektronlara kıyasla çok daha uzun süre süper sıcak kalabildiğini ortaya koydu.

Bu bulgu, güneş patlamaları sırasında gözlenen spektral çizgilerin genişliğini de açıklıyor. Yıllardır astrofizikçiler, patlamalarda yayılan ışığın beklenenden daha geniş spektrum vermesinin nedenini çözemiyordu. Russell, “Yeni ölçülen iyon sıcaklığı, bu spektral genişlemeyle mükemmel bir uyum sağlıyor. Böylece yarım asırdır çözülemeyen bir astrofizik bilmecesine yanıt bulunmuş olabilir” dedi.