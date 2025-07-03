Bilimden çığır açan kanser tedavisi: Basit kan testi erken müdahaleyi kolaylaştırıyor

İngiltere’de bilim insanları, ileri evre cilt kanseri tedavisinde devrim niteliğinde bir yöntemi klinik denemelere taşıdı. Manchester’daki The Christie NHS Vakfı ve Cancer Research UK Ulusal Biyobelirteç Merkezi'nin geliştirdiği kan testi sayesinde, doktorlar artık kanserin vücutta ne kadar aktif olduğunu anlık olarak takip edebilecek. Böylece ilaç tedavilerinin ne zaman başlatılıp ne zaman ara verilmesi gerektiği kişiye özel olarak belirlenebilecek.





ANSERLE GERÇEK ZAMANLI SAVAŞ

Deneme lideri Dr. Rebecca Lee, geliştirdikleri “DyNAMIc” adlı kan testinin, kanserin genetik materyalinden gelen küçük DNA parçalarını analiz ettiğini ve bu sayede hastanın vücudundaki melanomun ne kadar aktif olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

KANSERE KARŞI UMUT ARTIYOR

Profesör Paul Lorigan, denemenin yalnızca melanom için değil, benzer biyobelirteçlerin kullanıldığı tüm kanser türleri için “kişiye özel tedavi” yolunu açabileceğini belirtti. “Bu tür biyobelirteç araştırmaları sayesinde, artık her hastaya aynı yaklaşımı uygulamak yerine tedaviyi kişiye göre uyarlayabiliyoruz,” diyen Lorigan, bu tür çalışmaların sonuçlarının uzun vadede tüm kanser türlerinin tedavi stratejisini değiştirebileceğini ifade etti.





CİLT KANSERİNDE YENİ DÖNEM

Melanom, melanin üreten hücrelerde oluşan en agresif cilt kanseri türü. Erken evrede teşhis edilmezse vücudun diğer bölgelerine hızla yayılabiliyor. İngiltere merkezli Cancer Research UK’e göre, son yıllarda geliştirilen hedefe yönelik tedaviler sayesinde ileri evre melanom hastalarının yaklaşık yarısı 10 yıl ve daha uzun süre hayatta kalabiliyor. Yeni geliştirilen bu testin ise, bu oranı daha da yükseltme potansiyeli var.