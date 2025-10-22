Bilimden ilginç araştırma: Koşarken bebek arabası itmek vücuda daha faydalı

Yeni ebeveynler için spor yaparken sakatlanmaktan daha kötü bir şey yok. Ancak Penn State Berks Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir araştırma, koşmayı seven ebeveynlere beklenmedik bir müjde verdi: bebek arabasıyla koşmak, vücuda binen darbeyi azaltarak yaralanma riskini düşürebiliyor. Araştırma, koşu sırasında bedenin yüklenme biçimini inceleyerek, bu yaygın egzersiz alışkanlığının düşündüğümüzden daha sağlıklı olabileceğini ortaya koydu.

BEBEK ARABASIYLA KOŞMAK DAHA AZ DARBE YARATIYOR

PLOS One dergisinde yayımlanan çalışmada, koşu sırasında bebek arabasının vücut üzerindeki etkileri ölçüldü. Araştırmacılar, haftada en az 8 kilometre koşan 38 sağlıklı erkek ve kadını hem bebek arabasıyla hem de arabasız koşarken test etti.

Katılımcılar, her adımda yere uyguladıkları kuvveti ölçen özel bir platform üzerinde koştu. Sonuçlar şaşırtıcıydı: bebek arabasıyla koşarken dikey yüklenme (impact) oranı yüzde 8 ila 17 arasında azaldı.

“DÖNME YÜKÜ” ARTIYOR

Araştırma, düşük darbenin yanında yeni bir denge problemi de tespit etti. Bebek arabasını itmek, üst gövde rotasyonunu kısıtladığı için torsiyonel (dönme) yüklerin arttığı gözlendi. Bazı deneklerde bu dönme kuvveti normal koşuya göre dört kat fazla çıktı.

UZMANLARDAN GÜVENLİ KOŞU ÖNERİLERİ

Uzman doktor Altman-Singles, ebeveynlere bazı basit önlemlerle bebek arabasıyla koşmayı daha güvenli hale getirebileceklerini söyledi: