Bilimden tarihi değiştirecek araştırma: Süper volkanik patlamalar iklimi çok fazla etkilemiyor olabilir!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 12:00

79.500 yıl önce Orta Amerika'da meydana gelen Los Chocoyos süper patlaması, Dünya’nın iklim sistemini büyük ölçüde değiştirdi ve bazı bilim insanları bu patlamanın buzul çağını tetiklemiş olabileceğini düşündü. Ancak yapılan yeni buz çekirdek analizleri, süper patlamaların uzun vadeli iklim değişiklikleri üzerindeki etkisinin daha önce tahmin edilenden çok farklı olabileceğini ortaya koydu.

LOS CHOCOYOS SÜPER PATLAMASININ İZLERİ

Süper patlamalar, olağanüstü derecede güçlü volkanik olaylar olup, geride büyük çöküntü kraterleri bırakırlar. Son 100.000 yıl içinde sadece birkaç süper patlama meydana geldi ve insanlık tarihinde hiçbir kayıtlı süper patlama yaşanmadı. Bu tür patlamalar, atmosfere devasa miktarda gaz ve kül salarak küresel iklimi büyük ölçüde değiştirebilir.

Bilim insanları, bu volkanik patlamaların bıraktığı izleri inceleyerek, buz çekirdekleri içinde mikroskobik kül partikülleri ve volkanik sülfat kalıntılarını analiz etti. Greenland ve Antarktika’daki buz çekirdekleri üzerinde yapılan araştırmalar, Los Chocoyos süper patlamasının tam olarak 79.500 yıl önce gerçekleştiğini doğruladı.

DÜNYA BEKLENENDEN DAHA HIZLI TOPARLANDI

Bu tür büyük patlamalar, güneş ışığını engelleyerek küresel sıcaklıkları düşürebilir ve uzun süreli soğuma dönemleri yaratabilir. Ancak yeni araştırmalar, Los Chocoyos süper patlamasının yol açtığı iklim değişikliklerinin, yüzyıllar veya bin yıllar sürmediğini, aksine sadece birkaç on yıl içinde dengelendiğini gösteriyor.

Bu bulgu, süper patlamaların küresel soğuma ve buz çağlarını tetikleyip tetiklemediği konusundaki bilimsel tartışmaları yeniden alevlendirdi. Çalışmanın baş yazarı Helen Innes, bu keşfin süper volkanik patlamalar ile iklim değişimi arasındaki etkileşimi daha iyi anlamamızı sağladığını belirtiyor.

GELECEKTE DÜNYA'DA SÜPER VOLKANİK PATLAMALAR OLACAK MI?

Bu devasa patlamalar, geçmişte iklim üzerinde büyük etkiler yaratmış olsa da bilim insanları, önümüzdeki yüzyılda bir süper patlamanın gerçekleşme ihtimalinin yalnızca %0,12 olduğunu söylüyor. Bu oran oldukça düşük olsa da, araştırmacılar gelecekteki volkanik patlamaların iklim üzerindeki olası etkilerini anlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmayı yürüten bilim insanları, buz çekirdeklerinin, geçmişteki volkanik aktiviteleri ve küresel soğuma dönemlerini anlamak için en değerli kaynaklardan biri olduğunu belirtiyor. Helen Innes, araştırmalarına devam edeceklerini ve buz çekirdekleri içinde en büyük sülfat salınımlarını ve küresel soğuma ile bağlantılı olduğu düşünülen patlamaları incelemeye odaklanacaklarını belirtti.