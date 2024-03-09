Bilim insanlarından tarihi keşif! Kanserin çaresi bulunmuş olabilir

Çernobil felaketinin etkileri hem merak uyandırmaya hem de rahatsız edici olmaya devam ediyor. Çernobil'de incelemelerini sıklaştıran bilim insanları, kanserin çaresini bulmuş olabilir...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 14:00
Bilim insanlarından tarihi keşif! Kanserin çaresi bulunmuş olabilir
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1986'daki Çernobil nükleer felaketinden kaynaklanan serpinti, araştırmacıları büyülemeye devam ediyor. Çernobil bölgesinde işçilerin maruz kaldığı yasal sınırın altı katı olan 11.28 miliremlik bir radyasyona maruz kalmıştı. Bu yüksek radyasyona maruz kalan canlıları araştıran bilim dünyası büyüleyici ayrıntıları ortaya çıkardı...

MİKROSBİK SOLUCANLAR BÜYÜLÜYOR

Bilim insanları kırk yıllık radyoaktiviteye maruz kalan mikroskobik solucanlar hakkında büyüleyici ayrıntıları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, minik yaratıkların radyasyona maruz kalmanın neden olduğu genetik hasara dair algılanabilir hiçbir belirti göstermediğini ve bunun kanserle ilgili gelecekteki çalışmalarda büyük rol oynayabileceğini keşfetti. 

SOLUCANLAR DONDURULUP İNCELENECEK

Araştırmanın ilgili yazarı Matthew Rockman "Solucanları dondurup daha sonra incelemek üzere çözdürebiliriz. Bu, evrimin laboratuvarda gerçekleşmesini durdurabileceğimiz anlamına geliyor; bu, diğer hayvan modellerinin çoğunda imkansız olan bir şeydir ve farklı evrimsel geçmişlere sahip hayvanları karşılaştırmak istediğimizde çok değerlidir." şeklinde konuştu.

RADYASYONDAN ETKİLENMİYORLAR

Uzmanlar Çernobil bölgesinde değişen düzeylerde maruziyete maruz kalan 15 numuneyi, başka yerlerde toplanan ve radyasyona maruz kalmayan numunelerle karşılaştırdı. Bilim adamları bunları inceledikten sonra Çernobil'den alınan örneklerde radyasyon hasarı bulamadı. 

Araştırmacılar bulguların, insanlar da dahil olmak üzere türler arasındaki doğal farklılıkların sonuçlarına ışık tutabileceğine inanıyor.


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