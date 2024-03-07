Bilim insanları duyurdu: Musluk suyu içmeden önce mikroplastikler nasıl temizlenir?

Yayınlanma: 07.03.2024 - 15:27

Güncelleme: 07.03.2024 - 15:27

Sydney Teknoloji Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, bazı insanlar her hafta mikroplastik soluma yoluyla yaklaşık bir kredi kartı eş değerinde plastik yiyor ya da içiyor.

Guangzhou Tıp Üniversitesi ve Jinan Üniversitesi'ndeki araştırmacıların ortak çalışmasıyla musluk suyundaki mikroplastiklerin tehlikeleri incelendi.

Mikroplastiklerin merkezi su arıtma sistemlerinden geçerek evlerimize su sağlayan borulara ulaştığı tespit edildi.Hem yumuşak hem de sert musluk suyunu inceleyen bilim insanları, testlerini gerçekleştirmek için suya nanoplastikler ve mikroplastikler (NMP'ler) ekledi.

Daha sonra suyu kaynatarak, filtre işlemi uyguladılar. Ortaya çıkan bulgularda, nanoplastik ve mikroplastiklerin mikroskop altına konulduğunda yüzde 90'ı artık suda görünmüyordu.

Environmental Science & Technology Letters'da yayınlanan çalışmada, "Bu basit kaynar su stratejisi, NMP'leri evlerdeki musluk suyundan 'arındırabilir' ve insanların su tüketimi yoluyla NMP alımını zararsız bir şekilde azaltma potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda, kaynatılmış su içerek insanların nano/mikroplastik alımını azaltmak, dünya çapında teşvik edilmeye değer uygulanabilir bir yaklaşımdır" ifadeleri yer aldı.

Çalışmada, "elektrikli su ısıtıcıları ve/veya gaz sobaları aracılığıyla kaynatmanın çevre dostu bir evsel su arıtma yöntemi olabileceği" sonucuna varıldığı kaydedildi.

BİR LİTRELİK BİR ŞİŞE SUDA 240 BİN PLASTİK PARÇACIK BULUNDU

Columbia Üniversitesi'nden alınan verilere göre, ortalama bir litrelik bir şişe suda yaklaşık 240 bin plastik parçacık bulundu.

Bu partiküller solunum sistemimizi etkileyerek insanların daha fazla öksürmesine, hapşırmasına ve nefes darlığı çekmesine neden oluyor.

Belirli probiyotik ürünlere odaklanarak vücudun mikroplastik parçalardan temizleneceğini söyleyen Dr. Janine Bowring, şunları kaydetti:

"Çalışmalar, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium bifidum gibi spesifik probiyotiklerin GI [gastrointestinal] sistemdeki bu mikroplastikleri gerçekten temizlediğini ve yakaladığını, onlara bağlandığını ve sindirim sistemimiz yoluyla ortadan kaldırdığını göstermiştir. Bunun nedeni, probiyotikler gibi negatif yüklü olmaları ve bu mikroplastikleri hapsetmeleridir. Buradaki tavsiyem, her zaman bahsettiğim bu spesifik suşlara sahip, akışkan bir ajan olan magnezyum stearat içermeyen; bir dolgu maddesi olan selüloz içermeyen ve probiyotiklerde titanyum veya silikon dioksit gibi diğer toksik bileşenleri içermeyen probiyotikleri aramamdır."