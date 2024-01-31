Bilime göre yüzünüz zengin veya yoksul olduğunuzu gösterebilir

Yapılan araştırmalara göre, yüz yapısının şekillerine göre bir kişinin zengin veya yoksul olduğunu anlamak mümkün olabilir. Glasgow Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada yüz yapısının algıları etkilediği ortaya kondu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:50
Bilime göre yüzünüz zengin veya yoksul olduğunuzu gösterebilir
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Yapılan araştırmada, belirli yüz yapılarının zenginlik ya da yoksulluk algısını nasıl şekillendirdiği ortaya kondu. Buna göre, dar yüzlü ve açık ten rengine sahip kişilerin, zengin olarak algılandığı sonucuna ulaşıldı.

ZENGİNLİK GÖSTERGELERİ NELER?

Glasgow Üniversitesi bilim insanlarına göre dar yüzlü ve açık ten rengine sahip kişiler daha zengin olarak algılanıyor. Kalkık kaşlar ve birbirine daha yakın gözler de zenginlik göstergeleri arasında. Bilimsel dergi APA Journal of Experimental Psychology'de yayınlanan makalede bu yüz özelliklerine sahip olan kişilerin daha sıcakkanlı ve güvenilir olduğunu düşünülüyor.

YOKSULLUK GÖSTERGELERİ NELER?

Daha geniş ve düz yüz hatları olan kişilerin ise yoksul olarak algılandığı belirtiliyor. Soğuk bir ten rengi de yoksulluk göstergeleri arasında. 

Bu araştırmanın ardından Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Amazon CEO'su Jeff Bezos, araştırmada belirtilen yüz özelliklerine sahip. Zuckerberg'ün dar bir yüzü var, Bezos ise sıcak ve canlı bir ten rengine sahip.


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