Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek Türk mucizesi! Japon bilim insanları önerdi...

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:33

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:33

Kış aylarının gelmesi ile birlikte pek çok insan bağışıklık sisteminin nasıl iyi çalışacağını araştırıyor. Tabi ki bağışıklık sisteminin iyi çalışması için tek bir gıda veya takviyelerin etkili olmadığını unutmamak lazım.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için pek çok gıda vardır ama farkına varmasak da Türk mucizesi şalgamın, bağışıklık sisteminde ki etkilerini öğrenince şaşıracaksınız.

ŞALGAMIN MUCİZESİ

Şalgam, turpgillerden bir sebzedir. İçeriğindeki vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde sağlığa birçok faydası olduğu bilinmektedir.

Şalgamın, bağışıklık sistemi, sindirim sistemi, kanser riski gibi herkesin korkutuğu hastalıklara iyi geldiği her yerde yazmaktadır. Bunlar hepimizin bildiği zihnimize kazınan şeyler ama şalgamın bu mucizesini duyunca çok şaşıracaksınız.

Covid-19'un ne kadar ağır geçtiğini ve pandemi yüzünden hayatın nasıl durduğunun hepimiz farkındayız. İşte bilim insanları da salgına karşı bir mucize aramak için kolları sıvamış durumdaydı ve o Türk mucizesi olan da şalgamın besin değerini keşfettiler.

Çalışma Japonya ve Yeni Zelanda'daki enstitülerden araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Tadı çoğu insan için güzel gelmese de gribe yakalanmaya karşı koruyucu etkileri olduğu bulundu.

Letters in Applied Microbiology dergisinde yayınlanan bulgulara göre, Lactobacillus brevis bakterileri, gribe özgü olanlar da dahil olmak üzere hastalıklarla mücadele eden antikorların üretiminin artmasına yol açtı.

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmanın, şalgamda bulunan bakterinin hayvanların hastalığa yakalanma olasılığını azalttığını göstermesinin ardından insan denemeleri başlatıldı.

Faralerdeki etki, H1N1 grip türünden enfeksiyonu önleyecek kadar güçlüydü.

Çalışma bilim dergisi Applied Microbiology'de yayımlandı.