Yeni bir alışkanlık kaç günde kazanılır? Bilim, yeni bir alışkanlık kazanmak için gereken süreyi açıklıyor!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:04

Güncelleme: 29.01.2024 - 17:04

Bir alışkanlığı kazanmak için gereken sürenin 21 gün olduğu fikri, 1960'larda Dr. Maxwell Maltz tarafından ortaya atılmıştır. Maltz, insanların yeni bir fiziksel görünüme alışmasının yaklaşık 21 gün sürdüğünü gözlemlemiştir. Bu gözlemden yola çıkarak, alışkanlıkların da aynı şekilde 21 gün içinde otomatik hale geleceğini öne sürmüştür.

21 Gün Kuralı, uzun süredir popüler bir inanış olmuştur. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar, bu kuralı destekleyen bilimsel kanıtlar olmadığını göstermiştir.

BİR DAVRANIŞ NE KADAR SÜREDE ALIŞKANLIK HALİNE GELEBİLİR?

Uzmanlar 21/90 kuralı, diye adlandırdıkları şeyi ifade ederken; bir alışkanlığı edinmenin 21 gün, kalıcı bir yaşam tarzı değişikliği haline getirmenin ise 90 gün sürdüğünü belirtiyor.

Yapmak istediğiniz yeni bir yaşam tarzı değişikliği var mı? 21 gün boyunca hedefinize bağlı kalın, bu bir alışkanlık haline gelecektir. 90 gün boyunca hedefinize bağlı kalın, bu yaşam tarzınızın bir parçası haline gelecektir.

Avrupa Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayımlanan bir çalışmada Lally ve araştırma ekibi, bir alışkanlık oluşturmanın gerçekte ne kadar sürdüğünü bulmaya karar verdi.

Araştırmada 96 kişinin alışkanlıkları 12 haftalık bir süre boyunca incelendi. Her kişi 12 hafta boyunca yeni bir alışkanlık seçti ve her gün, davranışı yapıp yapmadığını ve davranışın ne kadar otomatik hissettiğini bildirdi.

Bazı insanlar “öğle yemeğinde bir şişe su içmek” gibi basit alışkanlıkları tercih etti. Diğerleri "akşam yemeğinden önce 15 dakika koşmak" gibi daha zor görevleri seçtiler. 12 haftanın sonunda araştırmacılar, her bireyin yeni bir davranışı başlatma aşamasından bunu otomatik olarak gerçekleştirme aşamasına geçmesinin ne kadar sürdüğünü belirlemek için verileri analiz etti.

Yeni bir davranışın otomatik hale gelmesi ortalama 2 aydan fazla sürer; tam olarak 66 gün.

ALIŞKANLIK KAZANMANIN YOLLARI