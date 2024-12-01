Bilimsel olarak kanıtlandı: Erkeklerin ruh halini o yönetiyor

Yayınlanma: 01.12.2024 - 12:48

Güncelleme: 01.12.2024 - 12:48

Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara'daki bir araştırma ekibi, testosteron hormonunun günlük dalgalanmalarının erkeklerin sosyal davranışları üzerindeki etkilerini inceleyen yeni bir çalışmaya imza attı

Araştırma 41 erkeğin üzerinde yapıldı erkek üzerinde yapılan araştırma, 31 günlük bir gözlem sürecini kapsadı ve bu süre boyunca hem testosteron seviyeleri hem de sosyal etkileşimler hakkında veri toplandı.

Araştırmanın sonuçları, testosteron seviyelerindeki artışın, özellikle yeni sosyal bağlar kurma veya rekabet ortamlarında daha fazla çaba harcama eğilimiyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, testosteronun insan davranışlarında düşündüğümüzden farklı bir rol oynayabileceğini işaret ediyor. Araştırmacılar, elde ettikleri bulguların, testosteron seviyelerinin bireyler arasındaki farklılıkları ve bu hormonun davranışsal etkilerini daha iyi anlamaya katkı sunduğunu belirtti.

Özellikle bekâr erkeklerin sosyal ortamlarda potansiyel bağlar kurmaya yönelik davranışlarında testosteron artışının etkisi gözlemlendi.

Bekar erkekler olası romantik olarak aşık olma eğilimi gösterdiklerinde, testosteron seviyelerindeki değişim araştırmanın konusu haline geledi. Örneğin; yüksek olduğu günlerde daha fazla kur yapma çabası gösterdikleri bildirildi.

Çalışmayı yürüten ekip, bu sonuçların, hormon seviyelerindeki değişimlerin sosyal stratejiler üzerinde oynadığı rolü anlamak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Bulgular ayrıca, testosteronun doğrudan bir tedavi aracı olarak kullanıldığı durumların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini öne sürüyor.

Araştırmanın sonuçları, akademik literatürde sıkça tartışılan bir konuyu da yeniden gündeme taşıdı: hormonların yalnızca fizyolojik süreçlere değil, sosyal bağlamda rekabet ve ilişki kurma gibi davranışlara da etki edebileceği.

Ekip, testosteron seviyelerindeki artışın, özellikle bireylerin sosyal etkileşimlerde daha aktif olmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Araştırma sonuçları, İngiltere'de yayınlanan saygın bilimsel dergilerden biri olan Proceedings of the Royal Society B'de yayımlandı.

Araştırmacılar, gelecekte yapılacak çalışmalarda testosteron ve diğer hormonların farklı sosyal durumlar üzerindeki etkilerinin daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin önemine dikkat çekti.

Bu bulgular, hormonlar ve sosyal davranışlar arasındaki karmaşık ilişkiyi daha iyi anlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.