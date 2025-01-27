Yayınlanma: 27.01.2025 - 12:44

Güncelleme: 27.01.2025 - 12:44

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan hukuksuzluklarla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, yargının siyasallaşmasını eleştirdiği toplantıda, Satılmış Büyükcanayakın adlı bilirkişinin vukuatlarını anlattı. İmamoğlu, kürsüde "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" diyerek isim verdi, belgeleri açıkladı. Peki, Bilirkişi nedir? Bilirkişi ne iş yapar?

BİLİRKİŞİ NEDİR?

Bilirkişi, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır.

Bilirkişi, hukuki bir süreçte, genellikle bir davada uzmanlık gerektiren konularda görüş bildiren kişidir. Bilirkişinin görevi, kendi alanındaki uzmanlık bilgilerini kullanarak mahkemeye ya da ilgili taraflara teknik veya bilimsel konularda yardımcı olmaktır.

BİLİRKİŞİ GÖREVLERİ

Bilirkişi, belirli bir konuda uzmanlık bilgisiyle davaya yardımcı olan kişidir ve görevleri şunlardır:

Rapor Hazırlama: Bilirkişi, davanın konusu olan teknik veya uzmanlık gerektiren konularda bir rapor hazırlar. Bu rapor, mahkeme ya da taraflar için bilgi verir ve davanın kararına ışık tutar.

Tarafsızlık: Bilirkişiler, davada tarafsız bir şekilde görev yapmak zorundadır. Tarafların görüşlerinden bağımsız olarak objektif bir analiz yaparlar.

Mahkemeye Yardımcı Olma: Mahkeme, bilirkişiyi belirli bir konuda karar verirken rehberlik alması amacıyla görevlendirir. Bilirkişi, konuyu daha anlaşılır hale getirir ve karmaşık teknik bilgiler konusunda açıklamalar yapar.

Test ve İnceleme Yapma: Bilirkişi, davanın gerektirdiği durumlarda testler yapabilir, örnekler toplayabilir veya bir olay yerinde inceleme gerçekleştirebilir.

Sözlü Açıklamalar ve Görüş Bildirme: Bilirkişi, raporunu sunduktan sonra mahkeme veya taraflar tarafından sorulacak ek sorulara sözlü olarak açıklamalar yapabilir.

Uzmanlık Alanında Görüş Bildirme: Bilirkişi, sadece kendi uzmanlık alanında görüş bildirebilir. Bu alanlar, mühendislik, tıp, ekonomi, psikoloji gibi pek çok farklı disiplini kapsayabilir.

Yasa ve Yönetmeliklere Uygunluk: Bilirkişinin, görevini yerine getirirken geçerli yasalara, yönetmeliklere ve etik kurallara uygun hareket etmesi gerekir.