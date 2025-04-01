Bill Murray kariyeriyle ilgili pişmanlığını açıkladı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:52

Güncelleme: 01.04.2025 - 13:52

Hayalet Avcıları, Bir Konuşabilse, Çılgın Liseliler ve Bugün Aslında Dündü gibi unutulmaz filmlerle tanınan Bill Murray, kariyerinde çok az pişmanlık yaşadığını söylese de reddettiği bir film fırsatının hala aklında kaldığını açıkladı.

Ünlü oyuncu, Howard Stern Show’a konuk olduğu sırada, geçmişte Clint Eastwood’un bir filminde rol alma teklifini geri çevirdiğini itiraf etti.

Murray, "Uzun zaman önce Clint Eastwood'un o dönemdeki filmlerini izliyordum ve 'Bu adamı aramalıyım!' dedim. Birdenbire onu aradım ve bana, 'Başka bir askeri komedi yapmak ister misin?' diye sordu çünkü Stripes'ı yeni yapmıştım ve onun da harika bir donanma fikri vardı" dedi.

Bill Murray, o dönemde askeri komedilerde sıkça rol almak istemediğini düşündüğünü ve bu yüzden teklifi geri çevirdiğini açıkladı:

"Ben de düşündüm; ‘Acaba hep böyle askeri komedilerde mi oynayacağım? Abbott ve Costello gibi mi olacağım?’ Sonra da geri adım attım."

Clint Eastwood, birkaç yıl sonra 1986 yapımı Heartbreak Ridge filmini çekti. Bu filmde Eastwood, Deniz Piyadesi Başçavuşu Tom Highway karakterine hayat verdi.

Murray, bu fırsatı kaçırdığı için hala üzüldüğünü itiraf ederek, “Yaptığım az sayıdaki hatadan biri buydu. Büyük bir projeydi. Belki müthiş bir ölüm sahnesi olmazdı çünkü film daha çok komedi tonundaydı ama çok etkileyici olabilirdi. Clint’i gördüğümde hâlâ ‘Üzgünüm, keşke o işi yapsaydım’ diyorum. Ama o çok dirayetli biri, takılmıyor bile” dedi.