Bilmeden tüm besin değerini yok ediyoruz! Asla yapmamanız gereken hata

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 22:22

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 22:22

Yeşil renkli yiyeceklerden biri olan salatalık, insan sağlığı için oldukça faydalı bir besindir.

Salatalık, kabakgiller ailesine mensup bir besindir. Neredeyse tamamına yakını sudur, kilo aldırmaz ve asla yağ içermez. Bunun yanında son derece doyurucudur. Genelde tuz eklenerek sabah kahvaltılarında, salatada ve tost arasında sıkça tüketilmektedir. Bunun yanında en çok da turşu formu ile tüketilmektedir. Salatalık turşusu hemen hemen her yerde bulabileceğiniz bir ürün olarak dikkat çeker. Ülkemizde tarlalarda veya seralarda kolaylıkla bu harika yiyecek yetiştirilir. Bu yüzden hem yazın hem de kışın bulunabilen bir sebzedir. Fakat en taze ve doğal olanı yazın elde edilmektedir. Ayrıca bu sebzenin 100'den fazla da çeşidi bulunur. Örneğin Balkan ülkelerindeki salatalıkların boyutu Türkiye'deki salatalıkaların 4 katı büyüklüğündedir.

BESİN DEĞERİNİ YOK EDEN HATA

Salatalığı saklarken dikkat etmek gerekiyor. Aksi takdirde tüm besin değeri yok oluyor. Mortilki.com sitesinde yer alan bir içerikte salatalıkla ilgili herkesin bilmesi gereken bilgiler paylaşıldı.

Salatalık bozulur mu? Evet, uygun koşullarda muhafaza edilmezse kaçınılmaz olarak bozulacaktır. Peki ama uygun muhafaza koşulları nedir? Salatalıklar yaz sebzeleri olmalarına rağmen soğuktan hoşlanırlar. Bu nedenle, buzdolabının sebzelik çekmecesinde 2 haftaya kadar bozulmadan bekleyebilirler. Ancak en iyi kalite için maksimum 1 hafta içinde tüketmek en iyisidir.

Diğer yandan, salatalıkları kısa vadede tüketmek istiyorsanız o halde buzdolabına koymanız gerekmez. Tezgah üzerinde (oda sıcaklığında) yaklaşık 1 hafta kadar bozulmadan kalabilir. Bununla birlikte, ilk birkaç günün ardından yumuşamaya başlayabileceğinden ne kadar erken tüketilirse o kadar iyi.