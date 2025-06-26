Binlerce yıllık mezar gün yüzüne çıkarıldı: Çok nadir objeler bulundu

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından doğrulanan keşif, Rizhao kentinde bir parkın yenileme çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Ortaya çıkarılan üç mezardan ikisi daha önce yağmalanmış olsa da, üçüncüsü büyük oranda bozulmadan kalmayı başardı. Bu mezardan 70’ten fazla defin objesi çıkarıldı.

HAN HANEDANINA AİT NADİR EŞYALAR BULUNDU

Arkeologlar, mezar yapılarının ve içinden çıkan eşyaların Batı Han Hanedanı'nın (M.Ö. 206 – M.S. 220) ortalarına ve sonlarına ait olduğunu belirtiyor. Elde edilen objeler arasında çanak çömlek, kulpsuz kulplu kulplar (ear cup), bronz mühürler, sırlı seramikler, aynalı fırçalar, bambu saç tokaları, bakır kancalar ve demir kılıçlar yer alıyor.

TAHTA TEKERLEKLİ TABUT ARABASI VE ODA KAPILI MEZARLAR

Mezarların yapısal özellikleri de bir o kadar ilginç. Ortak geçitlerin yanı sıra, tabutların yerleştirildiği odalar arasında kapı ve pencere bağlantıları bulunuyor. En dikkat çekici bulgulardan biri ise, mezara taşımak için kullanılan “iki yuvarlak tahta tekerlek”. Uzmanlar bunun özenle hazırlanmış bir cenaze arabasına ait olduğunu düşünüyor.

Bu tür yapılar ve araçlar, o dönemin defin ritüellerine dair bilgi edinmek açısından büyük önem taşıyor. Arkeologlar, özellikle bu tekerlekli sistemin “ince işçiliği” nedeniyle alışılmadık derecede nadir olduğunu vurguluyor.