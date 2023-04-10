Bir avuç tüketilirse ishali kesiyor, Karaciğer yağlanmasını azaltıyor...

Yayınlanma: 10.04.2023 - 23:57

Güncelleme: 10.04.2023 - 23:57

Bilim dünyası hem artan nüfusun besin ihtiyacını karşılayacak kalıcı çözümler bulmak hem de doğal kaynakların verimli kullanılması ve tükenmemesi için yaptığı çalışmalara her geçen gün daha fazla ağırlık veriyor. İğde ise her iki sorun için de çözüm kaynağı olma potansiyeline sahip bir bitki olarak bilim insanlarının ilgi alanına girmiş durumda. Mis gibi kokusuyla baharın geldiğini müjdeleyen iğde, ülkemizde en çok İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yetişen bir ağaç ve bu ağacın meyvesi olarak bilinmektedir.

Kırmızıya çalan toprak renkli ince kabuğu ve ağızda eriyen etli meyvesiyle iğde, ülkemizde en çok yemiş olarak tüketilmektedir. Oldukça dayanıklı bir orman ağacıdır ve her türlü toprakta, iklim şartında da yetişebilmektedir.

Sadece ormanlık alanlarda, kırsal bölgelerde değil, şehirlerde de bolca iğde ağacı bulunur. Dünyada ise Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yetişen çok sayıda iğde türleri bulunmaktadır.

İğde, Kuzey Makedonya olmak üzere çeşitli Balkan ülkelerinde de yetişmektedir.

BİR AVUÇ TÜKETMEK YETERLİ

İğdenin tüm faydalarından yararlanmak için sadece bir avuç tüketmek yeterli olmaktadır. İğdenin şaşırtıcı faydaları nelerdir?

İğdenin insan sağlığı bakımından öne çıkan faydaları şöyle sıralanabilir:

- İğde, böbrek hastalıklarına iyi gelmektedir. Böbrek hastalığı olanların bol miktarda iğde tüketmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. İğdenin kendisi gibi çiçeği ve çekirdeği de son derece yararlıdır. Hepsinin bir arada kaynatılarak çay biçiminde tüketiminin böbrek taşı problemlerine iyi geldiği belirtilmektedir.

- İğde, C vitamini açısından son derece zengin olup kış mevsiminde tüketilmesi vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığına karşı vücudun korunmasına yardımcı ve destek olur.

- Kuru iğde ile yaprağı birlikte kaynatıldığı zaman elde edilen çayın, kuru öksürüğe faydalı olduğu belirtilmektedir.

- En çok karşılaşılan bağırsak problemlerinden birisi ishaldir. İğdenin vücutta su kaybına sebep olan halsizlik ve iştahsızlığa da yol açan ishalden kurtulmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Bunun için iğdenin suda kaynatılarak içilmesi, bu problemden kısa bir zamanda kurtulmak için önerilmektedir.

- İğde içerisinde çok miktarda bulunan omega 7 yağı ile insan vücudundaki kalojen seviyesini artırmakta böylece cildin ve saç köklerinde bulunan hücrelerin yenilenmesine etkili bir şekilde destek olmaktadır.

- İğde, karaciğerde yer alan toksinleri temizler ve LDL olarak ifade edilen kötü kolesterolü düşürerek damar sağlığını koruyucu bir etki gösterir.

- İğde, yemeklerden sonra hazımsızlık problemi yaşayan kişilerin midesini rahatlatmaktadır.