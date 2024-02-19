Bir Aziz Nesin uyarlaması: Mucize Aynalar 5 Nisan'da vizyonda

Aziz Nesin'in usta kaleminden uyarlanarak sinemaya aktarılan 'Mucize Aynalar' 5 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:49
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Aziz Nesin'in unutulmaz eserlerinden esinlenerek hazırlanan "Mucize Aynalar", usta yönetmen Tolga Örnek tarafından sinemaya aktarılıyor.

Yakın gelecekteki Türkiye'yi konu alan film, gündelik gerçeklik ile absürt ve fantastik komedi unsurlarını harmanlayarak izleyicilere farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Film, günümüz insanının temel ikilemi olan "hayaller-gerçekler" teması etrafında şekilleniyor. Tolga Örnek'ın altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı senaryo, filmin öne çıkan özelliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Boran Kuzum, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film, parlak bir kadroya sahip.

"Mucize Aynalar" temasıyla hayallerin gerçeğe dönüştüğü, geçmişin anında bugüne taşındığı bir hikayeyi anlatan film, günümüz insanının hayalleriyle gerçek yaşam arasındaki dengeyi sorguluyor. Küçük insanların büyük mücadelesini ve yaşadıkları trajikomik olayları işleyen film, Aziz Nesin'in benzersiz gözlem yeteneğini ve mizahını günümüze taşıyor. Nesin Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirilen film, mizah ustasına bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Orchestra Content'ten Mine Şengöz'ün yapımcılığını üstlendiği filmi Tolga Örnek yönetirken, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri de ortak yapımcılar arasında yer alıyor. Tolga Örnek'in yönetmenliğini üstlendiği "Mucize Aynalar", 5 Nisan'da vizyona girecek ve izleyicilerle buluşacak.


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