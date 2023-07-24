Bir bardağı gaz sancısını kesiyor!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 13:54

Güncelleme: 24.07.2023 - 13:54

Sağlıklı bir kişi günde ortalama 12-21 kez gaz çıkarır. Gaz çıkarmak tamamen sağlıklı ve normal bir durumdur. Ancak bazı durumlar ve etkenler nedeniyle bağırsakta biriken gaz dışarı atılmaz. Bu da kişi de gaz sancısına neden olabilir.

Nefisyemektarifleri.com'da yer alan habere göre gaz sancısından kurtulmanın yolu çok basit.



Karbonat, vücudun alkali olmasına yardımcı olur.

Vücudun alkali olması gaz sancılarını hafifletir.

Dolayısıyla gaz sıkışmasını gidermek için karbonattan faydalanabilirsiniz.

Üstelik tek yapmanız gereken bir bardak ılık içme suyuna bir çay kaşığı karbonat ekleyip içmek.

Gaz sancısı, karın bölgesinde biriken fazla gazın neden olduğu rahatsızlık verici bir durumdur. Bu sancılardan kurtulmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

GAZ SANCISINA İYİ GELECEK 8 YÖNTEM

Yavaşça yemek yiyin: Hızlı yemek yemek, daha fazla hava yutmanıza neden olabilir ve gaz sancılarını artırabilir. Yemeklerinizi yavaşça ve dikkatlice çiğneyerek yemeye çalışın.

Az yemek, sık yemek: Büyük öğünler yerine gün boyunca daha küçük ve sık yemekler tüketmek, gaz birikimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Gaz yapıcı gıdalardan kaçının: Lahana, brokoli, fasulye, mercimek, soğan, karbonatlı içecekler, bira gibi gaz yapıcı gıdalardan ve içeceklerden uzak durun.

Lifli gıdalar tüketin: Posalı ve lifli gıdalar sindirimi kolaylaştırarak gaz sancılarını azaltabilir. Tam tahıllar, meyveler ve sebzeler bu kategoride yer alır.

Bitki çayları içmek: Nane çayı, rezene çayı gibi bitki çayları, sindirimi rahatlatarak gaz sancılarına iyi gelebilir.

Karın masajı yapmak: Hafifçe dairesel hareketlerle karın bölgesine masaj yapmak, gazın hareket etmesine yardımcı olabilir.

Egzersiz yapın: Hafif egzersizler, gazın bağırsaklardan daha hızlı geçmesine yardımcı olabilir. Yürüyüş yapmak gibi düşük yoğunluklu egzersizler deneyebilirsiniz.

Sıcak su torbası: Gaz sancılarına karşı sıcak su torbası veya sıcak havlu uygulayarak rahatlama sağlayabilirsiniz.

Karbonatlı su: Bir çay kaşığı karbonatı bir bardak suya ekleyerek içmek, mide asidini nötralize ederek gaz sancılarını hafifletebilir.

Eğer gaz sancıları devamlı tekrar ediyor, şiddetli ve uzun süreli ise ya da başka şikayetlerle birlikte görülüyorsa mutlaka bir doktora danışmak önemlidir. Doktorunuz altta yatan nedenleri belirleyerek size uygun tedavi yöntemleri önerecektir.