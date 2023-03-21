Bir çok kişi yanlış yapıyor.. Yumurta haşlarken yapılan yanlış..

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 01:23

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 01:23

Yumurta haşlarken aslında çatlamasını önlemek çok kolay. Yumurtanın çatlamasını önlemek için bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

EN BÜYÜK YANLIŞ

Bir çok kişi yumurtayı buzdolabından çıkardıktan sonra hemen haşlıyor. Oysa ısı değişimi nedeniyle yumurta hızlı bir şekilde çatlıyor. Yapmanız gereken tek şey yumurtayı bir süre oda sıcaklığında bekletip sonrasında haşlamak.

YUMURTANIN ÇATLAMASI NASIL ENGELLENİR?

Haşlama kabının içine yumurtaları bir kaşık yardımıyla yavaşça bırakın ki yumurta çatlamasın. Hızlı bir şekilde kaba bıraktığınız yumurta çarpma şiddetiyle yüksek ihtimalle çatlayacaktır.

Haşlama kabına fazla yumurta koymayın. Haşlanma aşamasında yumurtalar birbirine çarparak çatlamaya neden olabilir.

Yumurtaları haşlarken harlı ateşte pişirmeyin. Yüksek ateşte hareket eden yumurtalar birbirine çarparak kırılabilir.

TUZ YÖNTEMİ

Yumurtanın çatlamasını önleyen bir diğer yöntemde kaynama kabına tuz eklemek. Tuz sayesinde yumurtanın çatlaması önlenecektir.

SİRKE + LİMON

Bazı aşçılarda limon suyu veya sirke yöntemini uyguluyorlar. Kaynama kabına eklenen limon suyu da yumurtanın çatlamasını önlüyor.

FİNCAN YÖNTEMİ

Yumurtaların çatlamaması için, pişireceğiniz kabın içine ters çevrilmiş bir fincan tabağı koyarsanız çatlamalarını önlersiniz.



Tüm bu yöntemler arasında en etkili yöntem tuz yöntemi.

Tuz sayesinde suyun köpürmesi önlenir ve kabukları kolay soyulur. Kabuklu halde yumurta haşlarken bu yöntemi kullanabilirsiniz.