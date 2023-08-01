Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliğinin erken tespiti mümkün!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 01.08.2023 - 07:00

Çocuklarda dikkat eksikliğinin görülme sıklığının gün geçtikçe arttığını ve özellikle pandemi ile birlikte bu sayının daha da çoğaldığını ifade eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görevli Uzman Klinik Psikolog Yücel Şavklı, “Dikkat eksikliği, dürtüsellik ve hiperaktivite yani aşırı hareketlilikle karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. Moxo Testi, bu alt tiplerde analizleri yapmakta bize yardımcı oluyor” dedi.

ERKEN TESPİT ÖNEMLİ

Bu konuda erken tespitin önemine vurgu yapan ve erken tespit durumunda bu sorunun önüne daha kolay geçilebildiğini belirten Şavklı, “İlk önce başvuruları alıyor ve bir randevu planlayıp çağırıyoruz. Bu noktada öncelikle aile ile bir görüşme yapıyor ve bilgileri alıyoruz. Beraberinde çocuğun klinik değerlendirmesi ve ardından Moxo uygulamasını yapıyoruz. Rapor hazırlandıktan sonra tekrar yapacağımız bir görüşmede, raporun durumuna göre gerekli ise aileyi ilgili kurumlara yönlendiriyoruz.

Beraberinde, yine gerekli alanlarla ilgili aileyi psiko eğitim sürecinden geçiriyor ve bu şekilde bir paketle çocuğun sürecini takip edebiliyoruz” diye konuştu.

Bu hizmetten bugüne kadar yaklaşık bin kişinin faydalandığını ve ailelerden gelen geri dönüşlerin pozitif olduğunu kaydeden Şavklı, Moxo Testi’ni 6 yaş ve üzeri tüm çocuklara uygulayabildiklerini, testin alanını da genişlettiklerini ifade etti.

SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERE YARDIMCI

Şavklı, “Biz Türkiye’de öncü bir çalışma olarak, bu projeyi biraz daha genişleterek, sınava hazırlanan öğrencilerde de uyguluyoruz. Böylece öğrencilerin çalışma sistemlerini düzenleme şansı bulabiliyoruz. Bunun beraberinde yine Türkiye’de öncü bir çalışma olarak, sporcu dikkat analizlerini de Moxo sayesinde yapabiliyoruz ve bu şekilde daha dikkatli bir sportif faaliyet yürütmelerine katkı sunabiliyoruz. Moxo Testi uygulamalarından faydalanmak isteyenler, Teksin Mersin Çağrı Merkezini arayarak kayıt olabilirler” ifadelerini kullandı.