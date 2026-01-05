Bir fincanla gelen şifa: Boğaz ağrısına iyi gelen ev yapımı 7 doğal kür

Boğaz ağrısı; enfeksiyonlar, soğuk hava, kuru ortamlar, alerji ve ses tellerinin zorlanması gibi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle ilaç kullanmadan önce, boğazı yatıştıran ve tahrişi azaltan ev yapımı doğal kürler, kısa sürede rahatlama sağlayabilir. Peki, boğaz ağrısını hafifleten doğal çözümler nelerdir? İşte, boğaz ağrısına iyi gelen ev yapımı 7 doğal kür...

BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN EV YAPIMI 7 DOĞAL KÜR

1. Bal ve limon kürü

Bal, doğal antibakteriyel özelliklere sahiptir; limon ise C vitamini desteği sağlar.

Nasıl yapılır?

1 bardak ılık suya 1 tatlı kaşığı bal ve birkaç damla limon ekleyip karıştırın. Günde 1–2 kez tüketebilirsiniz.

2. Zencefilli bitki çayı

Zencefil, boğazdaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur.

Hazırlanışı:

Taze zencefili birkaç dilim halinde sıcak suda 5–10 dakika demleyin. Ilıyınca bal ekleyerek için.

3. Tuzlu ılık su ile gargara

Boğazdaki bakterilerin azalmasına yardımcı olur ve şişliği hafifletir.

Uygulama:

1 bardak ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyin, günde 2–3 kez gargara yapın.

4. Papatya çayı ile yatıştırıcı etki

Papatya, boğazı rahatlatan ve tahrişi azaltan doğal bir bitkidir.

Düzenli tüketildiğinde boğaz ağrısının hafiflemesine katkı sağlar.

5. Ihlamur ve bal kürü

Ihlamur, yumuşatıcı etkisiyle boğazı rahatlatır.

Ihlamur çayına bal ekleyerek sıcak tüketmek, boğazdaki yanma hissini azaltabilir.

6. Elma sirkesi ve bal karışımı

Elma sirkesi, mikroplarla savaşmaya yardımcı olur.

Kullanım:

1 bardak ılık suya 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ve bal ekleyerek karıştırın. Gargara veya içecek olarak kullanılabilir.

7. Buhar soluma

Sıcak su buharı, boğaz ve burun yollarını nemlendirir.

Bir kaba sıcak su koyup buharını birkaç dakika solumak, kuruluğu azaltır.