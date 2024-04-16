Bir ilişkide olması gereken 5 şey: Bu durumlar yoksa ilişkinizi gözden geçirin

Bir ilişkiden beklentiniz nedir? Mutluluk, saygı ve sonsuz sevgi... İlişki uzmanlarına göre bir ilişkinin uzun vadeli olması için dikkat etmeniz gereken 5 şey...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 15:22
Bir ilişkide olması gereken 5 şey: Bu durumlar yoksa ilişkinizi gözden geçirin
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Düzenli ve uzun ömürlü bir ilişki bütün insanların istediği şeylerin başında gelir. Peki bu ilişkiye sahipken ilişki içerisinde olması gereken şeyleri yapıyor muyuz? İşte, uzmanlara göre bir ilişkide olması gereken 5 şey...

1. DÜRÜSTLÜK

İlişkide birbirinize karşı dürüst olmanız büyük önem taşıyor. Güvensizlik ve yalan üzerine kurulu bir ilişki çok uzun sürmeyecektir.

2. KENDİNİZ OLMAKTAN VAZGEÇMEYİN

Birçok ilişki, kişiler kendi karakterinden taviz etmeye başladığında bitme noktasına gelir. Karşınızdaki için değiştiğinizde kendinize yabancılaşır ve artık bambaşka biri olursunuz. Bu değişimden dolayı da eşinizi suçlu tutarsınız.

3. PARA KONUSUNDA ŞEFFAF OLUN

Tüm harcamalarınızı eşinizle paylaşın demiyoruz ama finansal konularda şeffaf olmak her zaman iyidir. Düşünülmeden yapılan harcamalar ve maddi sorunlar nedeniyle birçok evlilik bitebiliyor.

4. AİLEVİ SORUNLARDA DESTEK OLUN

Hayatlarınızı birleştirdiğinizde artık kocaman bir aile olursunuz. Uzmanlar, ailevi sorunlar doğduğunda her zaman eşinizin tarafında olmanızı yada uzlaşmacı olarak orta yolu bulmanızı öneriyor.

5. EĞLENCE

İlişkiniz rutine girince romantizmi kaybetmeniz çok normal. Ancak spontane yapılan planları, romantik akşam yemeklerini veya güzel aşk sözcüklerini hayatınızdan çıkarmayın.


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