Bir kaç adet dut kurusu yeterli oluyor. Meğer ilaçsız tek çözümmüş

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 16:44

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 16:44

K, C, B1 ve B2 vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum ve demir gibi vücut için gerekli mineralleri içinde barındıran kuru dutu her gün 1 avuç yiyerek günlük enerjinizi karşılayabilirsiniz.

KURU DUTUN MUCİZELERİ

Düzenli tüketildiğinde grip, nezle ve soğuk algınlığını yok etmektedir. Karaciğer ve böbrekler kuru dut sayesinde temizlenerek çok daha sağlıklı çalışırlar.



KURU DUT NE KADAR TÜKETİLEBİLİR?

Kuru dutun muhteviyatı zengin olduğundan ve şeker oranı da yüksek olduğu için kilo kontrolünün de sağlanması için günde 1 avuç tüketilmesi önerilmektedir.

KURU DUT KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

2 su bardağı su

1 tepeleme yemek kaşığı dut kurusu

Kürün tarifi;

Vücuttaki iltihabı kurutucu özellikte bir kürdür. Şeker hastalarının tüketmesi önerilmez.





*Suyu kaynatıp dut kurusunu içine atın ve 6 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

*Ilıyana kadar bekleyip süzün. Yarısını sabah kahvaltısından yarım saat önce yarısına da akşam yemeğinden yarım saat önce için.

(içince yarım saat bir şey yememelisiniz) Her gün taze olarak hazırlayın, 21 gün devam edin.

21 günün sonunda değişimi hissedeceksiniz.

KURU DUT KÜRÜ NE İŞE YARIYOR?

Milliyet'te yer alan bir içerikte; Kuru dut kürünün faydaları sıralanmıştı. İşte dut kürünün faydaları

Kan yapıcıdır





İçerdiği zengin demir mineralleri sayesinde vücutta kan yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kansızlık tedavisinde kuru dutun önemli bir yeri vardır.





İdrar söktürücü etkisi

Aç karnına bir avuç tüketilen kuru dutun sindirim sisteminin hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak idrar söktürücü özellik göstermektedir.





Bağırsak kurtlarının düşmesine yardımcı olur





Hazımsızlığa iyi gelen kuru dut her gün düzenli olarak tüketildiğinde bağırsaklardaki kurtların düşmesine yardımcı oluyor.





Karaciğeri güçlendirir





Kuru dutun bir diğer yararı da karaciğere iyi gelmesidir. Karaciğeri güçlendiren kuru dut, karaciğerden kaynaklanan hastalıkların engellenmesini sağlar.





Bağışıklığı güçlendirir





İçerisinde yer alan yüksek C vitamini sayesinde bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle kış mevsiminde 1 avuç tüketilen kuru dut bağışıklığı güçlendirerek kışın hastalıklardan korunmamızı sağlar.





Kalp hastalılarından korur

Damar açıcı ve temizleyici etkisi olduğundan kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.





Saça ve cilde faydalıdır





Saçı ve cildi temizler ve Kuru dut kaynatılarak suyu ile yıkanıldığında saçı ve cildi temizler, besler ve canlandırır.