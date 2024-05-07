Bir metrekarede 55 kilo ürün yetişiyor! Bebek gibi bakılıyor...

Yayınlanma: 07.05.2024 - 12:18

Güncelleme: 07.05.2024 - 12:18

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jeotermal suyla ısıtılan modern serada yetiştirilen salkım domates, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılıyor.

Sandıklı'da hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşse de ilçedeki 48 jeotermal modern serada yaz, kış salkım domates yetiştiriliyor. Seralar, 50-55 derece jeotermal suyla ısıtılıyor.

Gürses Tarım Firması Genel Müdürü Veli Karaca, AA muhabirine, ilçede topraksız tarım yöntemiyle domates üretimi yaptıklarını söyledi.

2 yıldır salkım domates yetiştirdiklerini dile getiren Karaca, "Bu domatesleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Tesisimiz, Afyonkarahisar bölgesinde sadece jeotermal su kullanarak topraksız tarım sistemiyle son model yapılan üretim tesisidir." dedi.

Tesisin büyüklüğünün 50 bin metrekare olduğunu söyleyen Karaca, şöyle konuştu:

"Bir metrekarede yaklaşık 55 kilo domates üretiyoruz. Yıl sonunda toplamda 2 milyon kilogram domates üretimi var, iyi tarım yapıyoruz. Şu an tesiste 55 personel çalışıyor. Genelde kadın işçi var. Hasat edilen domatesler dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor. Polonya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Balkan ülkeleri gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Ürünlerden çok güzel, olumlu dönüşler alıyoruz. Bunun ana sebebi, iyi tarıma dayalı olması, ürünlerin organik olması. Sandıklı domatesi adı altında bir marka oluşturulup dünyanın dört bir tarafına domatesi sevdiriyoruz."

"DOMATESE, BEBEĞE BAKAR GİBİ BAKMAK GEREKİYOR"

Ziraat mühendisi Uğur Bülbül de jeotermal serada 11 ay üretim yapıldığını ifade etti.

İlçede seracılığın 9 yıldır geliştiğini belirten Bülbül, "Serada çalışan personel, işini profesyonel yapıyor. Domatese, bebeğe bakar gibi bakmak gerekiyor. Özen göstermemiz gerekiyor." dedi.