Bir oturuşta bitirebileceğiniz 5 mini dizi

Vakit darlığı yaşayan ama dizi keyfinden vazgeçmek istemeyenler için mini diziler harika bir seçenek. Az bölümlü ve sürükleyici bu yapımlar, sizi kısa sürede içine çekip tek oturuşta bitirebileceğiniz keyifli hikâyeler sunuyor.

THE LOST FLOWERS OF ALİCE HART (2023) - 1 SEZON, 7 BÖLÜM

Yönetmen: Glendyn Ivin

Platform: Prime Video

Holly Ringland'ın romanından uyarlanan mini dizi The Lost Flowers of Alice Hart, ailesini korkunç bir yangında kaybeden küçük Alice’in geçmişiyle yüzleşme mücadelesini ekrana taşır. 13. AACTA Ödülleri'nde 12 adaylığı vardı.

MAİD (2021) - 1 SEZON, 10 BÖLÜM

Başrol oyuncuları: Margaret Qualley, Andie MacDowell

Yönetmen: John Wells

Platform: Netflix

Stephanie Land'in anı kitabından uyarlanan Maid (Hizmetçi) dizisi genç bir annenin toksik bir ilişkiden kurtulduktan sonra temizlikçi olarak ayakta kalmaya çalışma mücadelesini ekrana taşıyor.Dizi yayınlandığı dönem pek çok dalda Emmy ve Altın Küre adaylığı elde etti.

NORMAL PEOPLE (2020) - 1 SEZON, 12 BÖLÜM

Başrol oyuncuları: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal

Yönetmen: Lenny Abrahamson, Hettie Macdonald

Platform: Hulu / BBC

Son zamanların en çok konuşulan yapımlarının başında gelen Normal People, ilk gençlik yıllarında aynı okulda oldukları için tanışan Marianne ve Connell’ın lise yıllarından üniversiteye uzanan, duygusal ama oldukça da karmaşık olan ilişkilerine odaklanır. Duygusu ve diyalogları son derece derinlikli olan bu mini dizi oyuncularına büyük bir şöhret de getirdi.

UNORTHODOX (2020) - 1 SEZON, 4 BÖLÜM

Başrol oyuncuları: Shira Haas

Yönetmen: Maria Schrader

Platform: Netflix

Genç bir kadının özgürleşme hikayesi... Brooklyn’deki ultra-Ortodoks Yahudi cemaatinden evlendirildikten sonra kaçan genç bir kadının Berlin’de özgürlüğü ve kendini keşfetme hikayesini ekrana taşıyan Unorthodox mini dizi denince akla ilk gelen dizilerden üstelik Deborah Feldman'ın da biyografisidir.

BEHİND HER EYES (2021) - 1 SEZON, 6 BÖLÜM

Başrol oyuncuları: Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman

Yönetmen: Erik Richter Strand

Platform: Netflix

Aslında psikolojik olarak oldukça derinlikli sahnelere sahip olsa da dizi bir aşk üçgenini merkeze alıyor. Bir gerilim dizisi diyebileceğimiz Behind Her Eyes, Yeni işinde patronuyla bir ilişki yaşamaya başlayan Louise'in, patronunun karısıyla beklenmedik bir şekilde arkadaş olmasıyla derinleşir.