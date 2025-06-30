Bir tabakta kalp krizi riski: Doktorlar bu yiyecekten kesinlikle önermiyor

Kalp sağlığı, yaşam süresi ve kalitesi üzerinde doğrudan etkili. Özellikle kalp krizi ve damar hastalıklarına bağlı ölümler, dünya genelinde en yaygın ölüm nedenleri arasında yer alıyor. İngiltere Kalp Vakfı'nın tıbbi direktör yardımcısı ve Royal Brompton Hastanesi kardiyologlarından Dr. Sonya Babu-Narayan, kalp hastalığına karşı güçlü bir koruma sağlamak için basit ama etkili bir beslenme adımı öneriyor: Ultra işlenmiş gıdalardan tamamen uzak durmak.





KALP HASTALIĞININ GİZLİ TETİKÇİSİ: ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR

Ultra işlenmiş gıdalar; yüksek oranda şeker, tuz ve doymuş yağ içerir. Bu da damarların sertleşmesine, tansiyonun yükselmesine ve kötü kolesterol seviyelerinin artmasına neden olur.

Dr. Sonya’nın dikkat çektiği tehlikeli ürünler şunlar:

Paketli jambon ve sosisler

Endüstriyel ekmekler ve kahvaltılık gevrekler

Hazır çorbalar

Cips ve bisküviler

Meyve aromalı yoğurtlar ve dondurma

Dr. Sonya, bu gıdalar yerine tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve taze gıdaların tercih edilmesini öneriyor. “Daha az şeker, daha az tuz ve daha fazla doğal besin” kalp dostu bir yaşam için temel kurallardan biri.

SADECE BESLENME DEĞİL YAŞAM TARZI DA BELİRLEYİCİ

Kalp hastalığı riskini düşürmek yalnızca diyetle sınırlı değil. Dr. Sonya’nın önerdiği diğer önlemler:

Haftada en az 150 dakika orta düzey fiziksel aktivite

Sağlıklı kiloyu korumak

Sigara içmemek

Kan basıncı ve kolesterolü düzenli kontrol ettirmek

İngiltere’de 40-74 yaş arasındaki bireyler için ücretsiz sunulan NHS Sağlık Taramaları bu konuda erken risk belirlemesi yapabiliyor. Dr. Sonya, bu fırsatların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

KALP KRİZİNİ ERKEN TANIMAK HAYAT KURTARIR

Kalp hastalığı olan bireyler, bilerek ya da bilmeden kalp krizi riski taşıyor olabilir. Bu nedenle belirtileri erken fark etmek büyük önem taşıyor.

Kalp krizi belirtileri: