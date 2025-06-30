Bir tabakta kalp krizi riski: Doktorlar bu yiyecekten kesinlikle önermiyor

Kalp sağlığı, yaşam süresi ve kalitesi üzerinde doğrudan etkili. Özellikle kalp krizi ve damar hastalıklarına bağlı ölümler, dünya genelinde en yaygın ölüm nedenleri arasında yer alıyor. İngiltere Kalp Vakfı'nın tıbbi direktör yardımcısı ve Royal Brompton Hastanesi kardiyologlarından Dr. Sonya Babu-Narayan, kalp hastalığına karşı güçlü bir koruma sağlamak için basit ama etkili bir beslenme adımı öneriyor: Ultra işlenmiş gıdalardan tamamen uzak durmak.
KALP HASTALIĞININ GİZLİ TETİKÇİSİ: ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR
Ultra işlenmiş gıdalar; yüksek oranda şeker, tuz ve doymuş yağ içerir. Bu da damarların sertleşmesine, tansiyonun yükselmesine ve kötü kolesterol seviyelerinin artmasına neden olur.
Dr. Sonya’nın dikkat çektiği tehlikeli ürünler şunlar:
- Paketli jambon ve sosisler
- Endüstriyel ekmekler ve kahvaltılık gevrekler
- Hazır çorbalar
- Cips ve bisküviler
- Meyve aromalı yoğurtlar ve dondurma
Dr. Sonya, bu gıdalar yerine tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve taze gıdaların tercih edilmesini öneriyor. “Daha az şeker, daha az tuz ve daha fazla doğal besin” kalp dostu bir yaşam için temel kurallardan biri.
SADECE BESLENME DEĞİL YAŞAM TARZI DA BELİRLEYİCİ
Kalp hastalığı riskini düşürmek yalnızca diyetle sınırlı değil. Dr. Sonya’nın önerdiği diğer önlemler:
- Haftada en az 150 dakika orta düzey fiziksel aktivite
- Sağlıklı kiloyu korumak
- Sigara içmemek
- Kan basıncı ve kolesterolü düzenli kontrol ettirmek
İngiltere’de 40-74 yaş arasındaki bireyler için ücretsiz sunulan NHS Sağlık Taramaları bu konuda erken risk belirlemesi yapabiliyor. Dr. Sonya, bu fırsatların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
KALP KRİZİNİ ERKEN TANIMAK HAYAT KURTARIR
Kalp hastalığı olan bireyler, bilerek ya da bilmeden kalp krizi riski taşıyor olabilir. Bu nedenle belirtileri erken fark etmek büyük önem taşıyor.
Kalp krizi belirtileri:
- Göğüste baskı, sıkışma, ağırlık hissi
- Sol kola, çeneye, sırta veya karına yayılan ağrı
- Nefes darlığı
- Baş dönmesi veya bayılma hissi
- Soğuk terleme
- Mide bulantısı veya kusma
- Şiddetli kaygı, panik hissi
- Öksürük veya hırıltılı solunum