Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Emel Atıcı kimdir?
Kahramanmaşta'da meydana gelen depremlerina ardından oyuncu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı hayatını kaybetti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Emel Atıcı kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı'nın depremde vefat ettiği öğrenildi. Kahreden haberi dizinin yapımcı şirketi duyurdu. Tims&B adlı şirketten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı: “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde bir zamanlar Çukurova dizimizin değerli oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryan Atıcı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." Emel Atıcı'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
EMEL ATICI KİMDİR?
Emel Atıcı, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ''Şermin'' karakterini canlandırdı.
ROL ARKADAŞI YORUM YAPTI
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, sosyal medyada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: ''Çok üzgünüm, çok... Herkes için her şey için. Başımız sağ olsun.''
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