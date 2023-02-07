Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Serpil Gerdan kimdir? Serpil Gerdan'ın hangi sözleri tepki çekti?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 21:58

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 22:03

Kocaeli Üniversitesi Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Serpil Gerdan, depremzedelerin devlete yük olmaması, kendi başının çaresine bakması gerektiğini savundu. Gerdan, “İlk 72 saatte, vatandaşın aslında, hiç kimseden yardım beklemeden devlete yük yerine katkı olması lazım. Afetzede olabilir ama enkaz altında değilse kendi başının çaresine bakması gerekir” diye konuştu. Bu gelişmenin ardından Serpil Gerdan'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

DOÇ. DR. SERPİL GERDAN KİMDİR?

Serpil Gerdan, 1989'da eğitime başladığı Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesinin Jeofizik Mühendisliği bölümünden 1993'te mezun oldu. Ardından 1994-1998 yıllarında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve burada, 2005-2010 yıllarında doktora eğitimi aldı.

Serpil Gerdan, şu anda, 2013 - 2018 yıllarında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptığı İzmit Meslek Yüksekokulu'nun, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik, Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik Programı'nda, Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık, Kocaeli Üniversitesi, İzmit Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Türkiye, 2016 -2018