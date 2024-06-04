Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ödül törenine katıldı, bakışları gündem oldu!

Birce Akalay bir süredir oyuncu Hakan Kurtaş ile olan birlikteliğiyle konuşuluyor. ELLE gecesinde beraber görüntülenen yeni çift Birce Akalay ve Hakan Kurtaş gerek şıklıklarıyla gerek aşk dolu bakışlarıyla adlarından söz ettirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:04
Birce Akalay ve Hakan Kurtaş ödül törenine katıldı, bakışları gündem oldu!
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Bir dönem Sarp Levendoğlu ile evlenip boşanan Birce Akalay son yıllarda özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da aşk hayatıyla gündeme geliyor.

Güzel oyuncu gönlünü yine bir oyuncu olan Hakan Kurtaş'a kaptırdı. İkili artık aşklarını da gizlemiyor.

Elle gecesine katılan çiftten Birce Akalay gecede Yılın Dijital Performansı ödülünün sahibi oldu.Ayrıca güzel oyuncu Akalay'ın sevgilisi için "Hakan bana bu senenin hayatın sürprizi" diyerek aşkını da ilan etti.


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