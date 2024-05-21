Cannes polemiği büyüyor... Birce Akalay'dan Esra Dermancıoğlu'na cevap

Birce Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk meslektaşlarına yönelik, "Utandım... Orada onlar değil, ben olmalıydım" şeklindeki sitemine karşılık verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 14:01
Cannes polemiği büyüyor... Birce Akalay'dan Esra Dermancıoğlu'na cevap
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Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili yorumuna ilk cevap Birce Akalay'dan geldi.

Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk meslektaşlarıyla ilgili ani bir çıkışta bulunmuş, "Keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Cannes'a giden Birce Akalay, İstanbul'da döner dönmez bir etkinliğe katıldı. Akalay, Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden Türk oyuncularla ilgili yorumuyla ilgili yorum yaptı.

"AYIP BULUYORUM"

Birce Akalay, "Hiç yorum yapmak istemiyorum. Genel olarak çok ayıp buluyorum. Çok konuşup polemik yaratmak istemiyorum. Sevmiyorum bu tarz polemikleri. Sadece ayıp buluyorum bu kadar" şeklinde konuştu.

Esra Dermancıoğlu, açıklamasına yönelik tepkilere karşı bir açıklama yaptı.

Dermancıoğlu yaptığı açıklamada 'yarıçıplaklık' açıklamasının herkesi sinirlendirdiğini belirtirken "Cannes'da senaryo ve projelerle yer almamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Dermancıoğlu, kendisine sinirlenen kadınlara ise "lütfen sinirlenmeyin ve alınmayın" açıklamasında bulundu.


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