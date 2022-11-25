Birce Akalay'dan Konya'daki hayvan katliamına tepki: 'Siz insan değilsiniz'
Ünlü oyuncu Birce Akalay, Konya Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğin kürekle katledilmesine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından vahşet görüntülerine tepki gösteren Akalay, "Canisiniz, vicdansızsınız hatta insan değilsiniz" dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır."
"CEZANIZ SİZİ BU YAŞAMDA BULACAK"
Vahşet görüntüleri gündemdeki yerini korurken; ünlü oyuncu Birce Akalay'dan da yaşananlara ilişkin bir paylaşım geldi.
Instagram'dan bir mesaj paylaşan Akalay, "Canisiniz, vicdansızsınız hatta insan değilsiniz. Cezanız da bu yaşamda bulacak sizi. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
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