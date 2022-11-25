Birce Akalay'dan Konya'daki hayvan katliamına tepki: 'Siz insan değilsiniz'

25 Kasım 2022 Cuma, 15:47

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır."

"CEZANIZ SİZİ BU YAŞAMDA BULACAK"

Vahşet görüntüleri gündemdeki yerini korurken; ünlü oyuncu Birce Akalay'dan da yaşananlara ilişkin bir paylaşım geldi.

Instagram'dan bir mesaj paylaşan Akalay, "Canisiniz, vicdansızsınız hatta insan değilsiniz. Cezanız da bu yaşamda bulacak sizi. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.