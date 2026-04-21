Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası yaptığı açıklamayla tepki çeken Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, "Bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız" diyerek, eleştirilere yanıt verdi. Peki, Biricik Suden kimdir, nereli, kaç yaşında? Biricik Suden'in eşi kim?

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Biricik Suden, 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya gelmiştir. Hakimlik görevini yürüten bir baba ve bankacı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Biricik Suden, 16 yaşından itibaren teyzesi tarafından evlat edinilmiş ve teyzesinin vefatının ardından tek varis olarak miras kendisine kalmıştır.

Henüz dört yaşındayken gazetelerden kendi kendine okumayı öğrenen Suden, Atatürk Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür.

Nişantaşı’nda Language and Culture Centre’de grafik ve illüstrasyon alanında eğitim almış, sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve eğitimini geliştirmek için 4 yıl da Paris‘te bulunmuştur.

1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı‘nın oynadığı “Ben Bir Garip Keloğlanım” adlı filmde oynamıştır.

2011 yılında Televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile Biricik Suden birlikte sunmuştur.

Biricik Suden, 1963 yılında İstanbul Yeniköy'de dünyaya gelmiştir. Hakimlik görevini yürüten bir baba ve bankacı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Biricik Suden, 16 yaşından itibaren teyzesi tarafından evlat edinilmiş ve teyzesinin vefatının ardından tek varis olarak miras kendisine kalmıştır.

Henüz dört yaşındayken gazetelerden kendi kendine okumayı öğrenen Suden, Atatürk Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür.

Nişantaşı’nda Language and Culture Centre’de grafik ve illüstrasyon alanında eğitim almış, sonrasında ise Mimar Sinan Üniversitesi’nde eğitim görmüş ve eğitimini geliştirmek için 4 yıl da Paris‘te bulunmuştur.

1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı‘nın oynadığı “Ben Bir Garip Keloğlanım” adlı filmde oynamıştır.

2011 yılında Televizyonda Hayat Bilgisi adlı programı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile Biricik Suden birlikte sunmuştur.

BİRİCİK SUDEN'İN EVLİLİKLERİ

1.evliliği: 1986 yılında İlker İnanoğlu ile evlendi. 1988 yılında boşandı.

2.evliliği: 1989 yılında Kerim Sağlam ile evlendi. 7 yıl sonra 1996 yılında boşandı.

3.evliliği: 2001 yılında Mehmet Pisak ile Las Vegas’ta evlendi.

4.evliliği: 2003 yılında Mazhar Alanson ile evlendi.