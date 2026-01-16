Birkaç dokunuşla daha az fatura: Elektrik tasarrufu ipuçları

Elektrik tüketimi çoğu zaman farkında olmadan artar. Prize takılı unutulan cihazlar, gereksiz yanan ışıklar ya da yanlış kullanılan beyaz eşyalar faturayı kabartır. Ancak bilinçli kullanım, bu gidişatı tersine çevirebilir.

IŞIKLARI VE DOĞAL AYDINLATMAYI DOĞRU KULLANIN

Gün içinde perdeleri açarak gün ışığından maksimum fayda sağlayın. Kullanılmayan odalarda ışıkları kapatma alışkanlığı edinin. Ayrıca klasik ampuller yerine LED ampuller kullanmak, aydınlatma kaynaklı tüketimi yüzde 70’e kadar azaltabilir.

BEKLEME MODUNDAKİ CİHAZLARA DİKKAT

Televizyon, bilgisayar, oyun konsolu ve modem gibi cihazlar kapalı olsa bile fişte kaldığında elektrik harcamaya devam eder. Bu “gizli tüketim”, faturada önemli bir paya sahiptir. Kullanmadığınız cihazların fişini çekmek ya da anahtarlı priz kullanmak etkili bir çözümdür.

BEYAZ EŞYALARI VERİMLİ KULLANIN

Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolu çalıştırın.

Düşük sıcaklık programlarını tercih edin.

Buzdolabının kapağını gereksiz yere açık bırakmayın.

Fırını ön ısıtma süresini uzatmadan kullanın.

Ayrıca enerji sınıfı yüksek (A++ ve üzeri) ürünler, uzun vadede ciddi tasarruf sağlar.

ŞARJ ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİN

Telefon, tablet ve laptop gibi cihazları gece boyunca şarjda bırakmak hem enerji israfına hem de pil ömrünün kısalmasına neden olur. Şarj işlemi tamamlandığında fişten çekmek, küçük ama etkili bir adımdır.

KLİMA VE ISITICIYI BİLİNÇLİ KULLANIN

Yazın klimayı 22–24 derece aralığında kullanmak, kışın ise elektrikli ısıtıcıyı sürekli çalıştırmak yerine ortamı yalıtmak daha tasarrufludur. Kapı ve pencerelerdeki ısı kaçaklarını önlemek, gereksiz enerji harcamasını azaltır.