Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu sosyal medyada birlikte olduğunu ilan etti. Peki, Birkan Nasuhoğlu kimdir? Birkan Nasuhoğlu kaç yaşında, nereli?

BİRKAN NASUHOĞLU KİMDİR?

Birkan Nasuhoğlu 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır.

BİRKAN NASUHOĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Nasuhoğlu, Profesyonel müzik kariyerine 2013'te vokal ve gitarını üstlendiği Yedinci Ev grubuyla başladı, grup Eylül 2018'de dağıldıktan sonra solo kariyerine devam ederek Gökhan Türkmen, Elçin Orçun ve Dilhan Şeşen ile ortak projelerde bulundu. Akustik müzik icra etmektedir. Kariyerine, Temmuz 2021'de geri döndüğünü duyuran Yedinci Ev'de de devam etmektedir.

BİRKAN NASUHOĞLU'NUN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Albümler

Yeni Bir Kan (2020)

Yuva (Canlı Akustik) (2020)

Evde (Can Ozan, Nova Norda ve Sedef Sebüktekin ile) (2021)

ne çok şey birikti içimde (2022)

EP'ler

Yuvaya Yolculuk (Canlı Akustik) (2019)

Tanrı Türkü Dinliyor (2021)

Tekliler

Varsa Yoksa (Elçin Orçun ile) (2017)

Bi' Fazla (Elçin Orçun ile) (2018)

Öyle Dur (2019)

Bahar Geldi Zaar (2019)

Hani Dersin Ya Tamam (Akustikhane Sessions) (2019)

Aramızda Engeller (2019)

Ağlama Yar Ağlama (Elçin Orçun ile) (2019)

Karıştı Ortalık (2019)

Ne Varsa Halimde (Canlı Akustik) (Dilhan Şeşen ile) (2019)

Gülmedi Kader (Gökhan Türkmen ile) (2020)

Diken (2020)

Hiç Durmadan (2020)

Ne Yapayım Bari (2020)

Gel (2020)

Uyanmam (Nova Norda ile) (2021)

Sevda (2021)

Yollar Bitmez (2021)

Gül (2022)

Yolların Gözledim (2022)

Seni Bana Getir (2022)