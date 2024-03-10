Erkan Can ile İbrahim Selim 'Zamanın Kapıları' dizisinde

"Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü" dizisinin kadrosuna Erkan Can ve İbrahim Selim de katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 17:08
Erkan Can ile İbrahim Selim 'Zamanın Kapıları' dizisinde
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MedYapım’ın Ayşe Övür’e ait "Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü" adlı eserden uyarladığı dizinin çekimleri ay sonuna doğru başlıyor.
“Zamanın Kapıları” dizisi beIN CONNECT’in dijital platformu Tod’da seyirciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Yunus Ozan Korkut’un oturacağı MedYapım imzalı diziyi Büşra Cebe yazıyor. 10 bölümden oluşacak dizide başrolleri Birkan Sokullu ile Esra Bilgiç’in paylaşacak. Dizinin kadrosuna Alper Saldıran (Onur) ve Cem Bender’den (Adnan) sonra 2 flaş oyuncu daha katıldı.

Başarılı bir yazılımcı olan Sinan’la (Birkan Sokullu) ünlü bir politikacının kızı Nevra’nın (Esra Bilgiç) gizemli öyküsünü ekrana taşıyacak olan diziyle Erkan Can ve İbrahim Selim de el sıkıştı. 

Usta aktör Erkan Can “Zamanın Kapıları” dizisinde “Arif”, İbrahim Selim ise “Kemal” rolünü canlandıracak.


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