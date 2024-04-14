Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak oyunculuğa adım attı

Yayınlanma: 14.04.2024 - 14:02

Güncelleme: 14.04.2024 - 14:02

"Adsız Aşıklar" dizisi önümüzdeki aylarda Netflix’te seyirciyle buluşacak.

Umur Turagay’ın yönettiği, Başar Başaran’ın ise yazdığı dizi Halit Ergenç ile Funda Eryiğit’i başrollerde buluşturmuştu. Bayram öncesi çekimleri biten 8 bölümlük dizinin birbirinden ünlü konuk oyuncuları arasında sürpriz bir isim de var. Birkan Sokullu’yla yaşadığı mutlu beraberlik ve iş kadını kimlikleriyle tanınan Eda Gürkaynak dizinin ekibinde yer aldı.

2,5 yıldır oyunculuk eğitimi alan Eda Gürkaynak, ilk kez kamera karşısına geçti. Oyunculuğun çocukluk hayali olduğu öğrenilen Gürkaynak, dizinin 6. ve 7. bölümünde yer aldı ve aşk acısından kurtulmak için Cem’in (Halit Ergenç) kurduğu aşk hastanesine başvuran hastalardan birine hayat verdi.