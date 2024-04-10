Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir'le ilgili konuştu!

Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile olan ilişkisi hakkında uzun süre sessiz kalmıştı. Sarıkaya, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 17:25
Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir'le ilgili konuştu!
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Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyordu. Hem Sarıkaya hem de Demir, birliktelikleriyle ilgili uzun süre sessiz kaldı. Hiç birlikte de görüntülenmemişlerdi. Pazar günü Milano tatilinden dönen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, İstanbul Havaalanı Dış Hatlar Terminali'nde ilk kez görüntülendi.

Gazetecileri fark eden ikili, havaalanından 15 dakika arayla çıktı.

İLK AÇIKLAMA

Serenay Sarıkaya, birlikte görüntülenmelerinden olsa gerek, ilişkilerini artık saklamanın bir anlamı kalmadığını düşünerek kısa da olsa bir açıklama yaptı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya, bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendikten sonra Mert Demir ile olan ilişkisi hakkında şunları söyledi:

"Güzel gidiyor, her şey yolunda. Milano tatili de harikaydı. Bayram için Mert ile planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim."


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