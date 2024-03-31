Serenay Sarıkaya, oy kullanmaya Adana Demirspor formasıyla gitti

Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:40

Güncelleme: 31.03.2024 - 15:45

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'nda 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sarıkaya'nın oy vermeye Süper Lig ekibi Adana Demirspor formasıyla gelmesi de dikkat çekti.

Oy kullanma işlemi sonrası basın mensuplarına konuşan ünlü oyuncu, "Hayırlısı olsun. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah hepimiz için iyi olan olsun" dedi.

Adana Demirspor forması giymesi ile ilgili de Serenay Sarıkaya, "Bunu Aile'de bütün ekibe ismimizin yazılı olduğu şekilde hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim" ifadelerini kullandı.

"ONU ÇEKMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Sarıkaya, yöneltilen sorular üzerine konuşmasına şöyle devam etti;

"İyiyim, keyfim yerinde. Hiçbir dert yok, rahatım. Ufak koşuşturmacalar var. Henüz çalışmıyorum ama yazın herhalde çalışmaya başlayacağım. KGKG'nin ikinci sezonuna devam edeceğiz. Onu çekmeye başlayacağız. Onun haricinde yeni bir şey yok şu anda. Şahmaran'ın ikinci sezonu çıkacak. KGKG'nin birinci sezonu çıkacak. Avukat Leyla rolünde göreceksiniz beni bu sefer. Ben de bilmiyorum nasıl oldu. Heyecanlıyım, ekip çok tatlı bir ekip. O yüzden neşeli bir şeyin çıktığına inanıyorum. Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ilk sezonunu çektik bile. Onu duymuşsunuzdur. Oyunculardan; Meriç Aral, Metin Aktürger, Hakan Kurtaş, Efe Tuncer ve Esra var."