Bitki katili misiniz? İşte ev bitkilerini hayatta tutmanın yolları

Büyük umutlarla aldığınız, uygun ortam ve dikkatli sulamaya rağmen öldürdüğünüz iç mekan bitkilerinin sayısını unuttunuz mu?

Uzmanlar lanetli olmadığınızı, sadece nerede yanlış yapıyor olabileceğinizi bilmeniz gerektiğini söylüyor.

BBC'de yayınlanan Gardeners' World (Bahçıvanların Dünyası) programının sunucusu Adam Frost ve Royal Horticultural Society'den Clare Preston-Pollitt, ev bitkilerinizi canlı ve sağlıklı tutmak için ipuçlarını paylaştı.

1. DOĞRU BİTKİYİ SEÇİN



Deve tabanı, barış çiçeği, salon sarmaşığı (üstte) ve Hint yağı bitkisi (soldan sağa)

RHS Garden Bridgewater'ın bahçecilik danışmanı Preston-Pollitt bitkilerin hayatta kalmaları için evimizin koşullarına uyumlu olmaları gerektiğini hatırlatıyor:

"Bence pek çok insan görünüşünü beğendikleri bitkileri satın alıyor. Onları eve götürüyor ve birkaç ay içinde yavaş yavaş hastalanmalarını izliyor."

Bunun nedeninin çoğunlukla bitkilerin "yanlış yere" konması olduğunu söylüyor.

Preston-Pollitt yeniden canlandırmak istediğiniz bitkiler için ilk adımın evin içinde farklı yerlere taşımak olduğunu söylüyor.

Bol ışık alan aydınlık salonlar deve tabanları için, sıcak ve nemli mutfaklar ise barış çiçekleri için uygun.

Nemli bir banyo için salon sarmaşığı, gölgeli bir oda veya koridor için Hint yağı bitkisi düşünülebilir.

Preston-Pollitt'e göre, salon yaprağı, mum çiçeği ve yılan bitkisi öldürülmesi en zor olanlar.

Bu bitkiler "kuraklığa çok dayanıklı", yani sulanmadan uzun süre hayatta kalabilirler.

Yılan ve salon yaprağı bitkileri evinizdeki daha karanlık alanları da tolere edebilir.

2. AŞIRI SULAMAYIN

Sık yapılan hatalardan biri aşırı sulama. Tüm bitkilerin aynı miktara suya ihtiyacı olduğunu varsaymak yerine, her birinin gereksinimini öğrenmek önemli.

Barış çiçekleri ve örümcek çiçekleri gibi yaygın ev bitkileri için kahverengi yapraklar, aşırı veya az sulamanın habercisi sayılıyor.

Sulamadan önce toprağın kuruluğunu kontrol etmek gerekiyor.

Preston-Pollitt, kaktüsler ve sukulentler gibi bitkileri ise fazla sulayarak istemeden boğduğumuzu söylüyor.

Frost, bu tür bitkilerin canlı görünmelerini sağlamak için sadece hafif bir su spreyine ihtiyaç duyduğumuzu kaydediyor.

Bitkiye yavaşça sıvı verebilen sulama matı veya sulama küresi de öneriliyor.

3. KIŞIN DAHA AZ SU VERİN

Bitkinize nasıl bakacağınızı mevsimlere göre ayarlamanız önemli.

Preston-Pollitt, "İlkbahar ve yaz aylarında daha düzenli sulama yapabilirsiniz" diyor çünkü bitkiler bu dönemde "aktif" olarak büyüyor.

Deve tabanı gibi bazı bitkiler yaz mevsiminde haftada iki ya da üç kez sulanabilir. Yeterli besin maddesine sahip olduklarından emin olmak için bu dönemde toprağa bitki besini ekleyerek onları "beslemek" de önemli.





Ancak Preston-Pollitt, sonbahar ve kış aylarında tam tersi uygulamanın olması gerektiğini hatırlatıyor.

Bu aylarda ışık seviyeleri düştüğü için yapraklı bitkiler "yarı uyku durumuna" geçer.

Bu, toprağın beslenmesine gerek olmadığı ve bitkilerin çok daha az sulamaya ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Preston-Pollitt, daha fazla su eklemeden önce toprağın tamamen kurumasını beklemenizi öneriyor.

4. SAKSI DEĞİŞTİRMEYİ UNUTMAYIN

Bitkinizin sağlıklı kalması için saksısını değiştirmek de önemli.

Preston-Pollitt, bunu bitkilerin büyüdüğü ve daha kolay kök salabildiği bahar aylarında yapmanın en iyisi olduğunu söylüyor.

Köklerin altta ve yanlarda birbirine yapışması veya deliklerden sürünerek çıkması, saksı değiştirme zamanının geldiğinin işareti.

Saksı deliklerinden doğrudan su akması da saksıyı büyütme zamanının geldiğini gösteriyor.





5. ATATÜRK ÇİÇEĞİNİZİ SICAK TUTUN

Frost, kış aylarının popüler bitkilerinden Atatürk çiçeği ile ilgili püf noktasının, Meksika kökenlerine saygı duymak olduğunu söylüyor.

"Sıcaklık isteyecektir, cereyanlı bir yerde olmak istemeyecektir" diyor, ancak doğrudan güneş ışığından korumak gerektiğini de ekliyor.

Çok fazla sulamaya ihtiyaç duymadıklarını, bu nedenle sadece kuruduğunda sulanmaları gerektiğini söylüyor.

Aşırı sulamayı önlemek için, saksıyı her gün orijinal yerine geri taşımadan önce bir su kabının içine yerleştirebilir veya bir sprey ile hafifçe buğulayabilirsiniz.

Frost, bu bitkilerin yeni yıl kararlarınızdan daha uzun ömürlü olması için her ay bitki besini eklemeniz gerektiğini söylüyor. Nisan ayında, Mayıs ayında yeniden saksıya koymadan önce dalları kesmenizi öneriyor.

Eylül ayından itibaren, günde en az 12 saat daha karanlık bir alana taşınmalı, çünkü bu, çiçek yapraklarının bir sonraki yıla hazır olacak şekilde kırmızıya dönmesini sağlar.