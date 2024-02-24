Bitlis balı, Paris'teki yarışmada "Altın Bal" ödülü aldı

Yayınlanma: 24.02.2024 - 11:57

Güncelleme: 24.02.2024 - 11:57

Bitlisli arıcı Serdar Nevzat Ersan, zengin floraya sahip kentin yüksek yaylalarında ürettikleri bal ile Paris'te düzenlenen yarışmaya başvurdu.

Laboratuvarlarda yapılan analiz ve testlerde prolin, polen ve diastaz değerleri standartlarının üzerinde çıkan Bitlis balı, 45 ülkeden yaklaşık 200 bal çeşidinin değerlendirildiği yarışmada "Altın Bal" ödülünü aldı.

Bal üreticisi Ersan, gazetecilere, her aşamasında organik tarım esaslarına göre ürettikleri balın, bu yıl da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yarışmada "Altın Bal" ödülüne layık görüldüğünü söyledi.

Geçen yıl da İngiltere'nin başkenti Londra'da "Altın Bal" ödülünü aldıklarını hatırlatan Ersan, şöyle konuştu:

"Bu yıl da Paris'te kazandığımız bu ödülle ilimize 2 kez Altın Bal ödülü getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ürettiğimiz karakovan balımız, 45 ülkeden yaklaşık 200 katılımcı arasından ödülü almayı başardı. Balımızı bu denli eşsiz ve kıymetli kılan en büyük faktör, yaylalarımızdır. Yaylalarımızda yüzlerce endemik ve tıbbi bitki bulunmaktadır."