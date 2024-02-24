'Arka Sokaklar’ın kostüm kamyonu kayboldu, set iptal edildi

'Arka Sokaklar' dizisinin çekimi, diziyle ilgili kostüm ve silahların olduğu kamyon kaybolunca ertelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:46
'Arka Sokaklar’ın kostüm kamyonu kayboldu, set iptal edildi
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D Media imzalı 'Arka Sokaklar' dizisinin setinde ikinci ekibin kostüm kamyonu ortadan kayboldu. Aynı zamanda kamyonun da sahibi olan sürücü çekime gelmedi. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin çekiminde kullanılan kıyafetler, silahlar ve çelik yelekler de kamyonla beraber gidince oyuncular sete çıkamadı. Yapılması planlanan çekim kostüm ve gerekli aksesuarlar yeniden alınıp ertelendi.

Konuyla ilgili tutanak tutuldu ve yasal işlem başlatıldı.


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