Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:43

Güncelleme: 07.05.2024 - 09:51

Bizim Köylü filminin yönetmen koltuğunda Gün Doğa Sarı oturuyor. Peki, Bizim Köylü filminin konusu ne? Bizim Köylü filminin oyuncuları kim?

BİZİM KÖYLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Sinan, yetimhanede büyümüş zeki, genç bir adamdır. Mühendislik fakültesini parasızlıktan bırakmak zorunda kalınca yönünü illegal işlere çevirir ve büyük vurgunlar yapmaya başlar. Bir gün bilim insanı, bir gün büyük çaplı turizmci gibi davranıp paralı insanları ağına düşürür. Son işinde ise düşürdüğü cüzdan yüzünden kimliği açığa çıkar ve polisleri peşine takar. Emekliliğine sayılı günler kalan yarı deli komiser Şahin ise tüm emeklilik hayallerini askıya alarak yıllardır peşinde olduğu Sinan’ı yakalamaya ant içer. Sinan, polislerden kaçarken geçirdiği kaza sonucu yaralanır.

Gözünü açtığı Kavaklı Köyü ise ona yeni bir yuva olacaktır. Kavaklı Köyü uzun zamandır kıtlıkla mücadele etmektedir. Son kalan birkaç hane ise artık vazgeçmek üzereyken Sinan’ın zekası sayesinde yeniden canlanır. Her biri farklı ve ilginç karakterlerden oluşan Kavaklı köylüsü Sinan’ı bağrına basar. Bu kahramanlık köyde eşek sütü ticareti yapan Narin’in gözünde Sinan’ı bir kahramana dönüştürürken artık aşk kaçınılmazdır. Ancak Şahin, Sinan’ın izini Kavaklı Köyü’ne kadar sürüp sonunda bulmuştur.

BİZİM KÖYLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Halil İbrahim Göker, Gözde Kutluer, Ceren Taşçı, Ozan Yiğit, Necat Bayar, Tolga Öz, Fatih Serbest, Berçin Erge Güven, Nilgün İslamoğlu