Bizimkiler'in Mine'si Müjgan Ağralı kimdir? Müjgan Ağralı'nın sağlık durumu nasıl?
Bir döneme damgasını vuran ve uzun yıllar boyunca ekranlarda yer alan Bizimkiler dizisinde Mine karakterine can veren usta oyuncu Müjgan Ağralı, köpeğine bir kedinin saldırması nedeni ile görünmez bir kaza yaşayarak hastanelik oldu. Bizimkiler'in Mine'si Müjgan Ağralı kimdir?
Bizimkiler'in Mine'si ünlü oyuncu Müjgan Ağralı’nın köpeğini gezdirirken görünmez bir kaza geçirdi.
MÜJGAN AĞRALI KİMDİR?
27 Haziran 1950 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Müjgan Ağralı, 1966 yılında Yılmaz Güney ile birlikte başrol oynadığı Kovboy Ali filmiyle oyunculuğa başladı. Bizimkiler dizisinde oynadığı “Mine” karakteriyle tanınan Ağralı, en son 2008 yılında Ateşle Barut isimli dizide rol aldı.
MÜJGAN AĞRALI'NIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Ateşle Barut
Bebeğim
Size Baba Diyebilir miyim?
Büyük Umutlar
Hayat A.Ş.
Başımıza Gelenler
Oğlum Adam Olacak
Yazlıkçılar
İnsanlar Yaşadıkça
Bizimkiler
Perihan Abla
İnce Memet Vuruldu
Olmaz Böyle Şey
Ne Hakem
Yemen'de Bir Avuç Türk
Gönül Meyhanesi
İntikam Yemini
Zorro'nun İntikamı
Zorro Kamçılı Süvari
Yaralı Kalp
Yalnız Adam
Tarkan Camoka'ya Karşı
Ringo Vadiler Aslanı
Ebu Müslim Horasani
Yağmur Çiselerken
Bizansı Titreten Yiğit
Kovboy Ali
MÜJGAN AĞRALI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Müjgan Ağralı, köpeğine bir kedinin saldırması nedeni ile görünmez bir kaza yaşayarak hastanelik oldu. Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, “Kendisine anne dediğim, 90’lı yılların efsane dizisi Bizimkiler’in Mine'si usta oyuncu Müjgan Ağralı, köpeğini gezdirirken görünmez bir kaza geçirdi. Yavruları olan bir kedi Müjgan annemin köpeğine saldırdı. O da köpeğini kurtarmaya çalışırken ayağı kaydı ve çok kötü bir şekilde düştü. Hastanelik olan canım Müjgan annemin yüzü, gözü şiş ve çok şiddetli ağrıları var. Ayrıca omuzunda oluşan hasar nedeni ile tedavi görüyor. Kendisine acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullanarak 90’lı yıllarda dizi setinde Müjgan Ağralı ve Ercan Yazgan’la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.
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