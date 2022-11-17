Bizimkiler'in Mine'si Müjgan Ağralı kimdir? Müjgan Ağralı'nın sağlık durumu nasıl?

17 Kasım 2022 Perşembe, 12:17

Bizimkiler'in Mine'si ünlü oyuncu Müjgan Ağralı’nın köpeğini gezdirirken görünmez bir kaza geçirdi.

MÜJGAN AĞRALI KİMDİR?

27 Haziran 1950 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Müjgan Ağralı, 1966 yılında Yılmaz Güney ile birlikte başrol oynadığı Kovboy Ali filmiyle oyunculuğa başladı. Bizimkiler dizisinde oynadığı “Mine” karakteriyle tanınan Ağralı, en son 2008 yılında Ateşle Barut isimli dizide rol aldı.

MÜJGAN AĞRALI'NIN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Ateşle Barut

Bebeğim

Size Baba Diyebilir miyim?

Büyük Umutlar

Hayat A.Ş.

Başımıza Gelenler

Oğlum Adam Olacak

Yazlıkçılar

İnsanlar Yaşadıkça

Bizimkiler

Perihan Abla

İnce Memet Vuruldu

Olmaz Böyle Şey

Ne Hakem

Yemen'de Bir Avuç Türk

Gönül Meyhanesi

İntikam Yemini

Zorro'nun İntikamı

Zorro Kamçılı Süvari

Yaralı Kalp

Yalnız Adam

Tarkan Camoka'ya Karşı

Ringo Vadiler Aslanı

Ebu Müslim Horasani

Yağmur Çiselerken

Bizansı Titreten Yiğit

Kovboy Ali

MÜJGAN AĞRALI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Müjgan Ağralı, köpeğine bir kedinin saldırması nedeni ile görünmez bir kaza yaşayarak hastanelik oldu. Kötü haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. Akay, “Kendisine anne dediğim, 90’lı yılların efsane dizisi Bizimkiler’in Mine'si usta oyuncu Müjgan Ağralı, köpeğini gezdirirken görünmez bir kaza geçirdi. Yavruları olan bir kedi Müjgan annemin köpeğine saldırdı. O da köpeğini kurtarmaya çalışırken ayağı kaydı ve çok kötü bir şekilde düştü. Hastanelik olan canım Müjgan annemin yüzü, gözü şiş ve çok şiddetli ağrıları var. Ayrıca omuzunda oluşan hasar nedeni ile tedavi görüyor. Kendisine acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullanarak 90’lı yıllarda dizi setinde Müjgan Ağralı ve Ercan Yazgan’la çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.



