Aslı Enver kimdir? Aslı Enver kim ile evlendi?

13 Kasım 2022 Pazar, 15:44

Oyuncu Aslı Enver ikinci kez evlendi. 38 yaşındaki oyuncu ile Berkin Gökbudak hayatlarını birleştirdi.



ASLI ENVER KİMDİR?



Aslı Enver 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile, eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da dünyaya geldi. 12 yaşına kadar Londra'da yaşayan Aslı Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşındı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almaya başladı. 2005 yılında Türkü Turan ve Hazal Kaya ile beraber Molped reklamında oynadı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Hayat Bilgisi adlı dizide rol aldı. 2007-2011 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakteri ile yıldızı parladı. Suskunlar dizisinde Ahu karakterini canlandırdı. Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterine hayat verdi. Ardından Bana Artık Hicran De dizisinde başrol oynadı. 2016'da vizyona giren Kardeşim Benim adlı filmde Zeynep karakterini oynayan Enver, Şubat 2016'da yayınlanmaya başlayan Kış Güneşi isimli dizide Nisan karakteriyle yer aldı. 2017-2019 yılları arasında İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya karakterine hayat verdi. 2020 yılında Babil dizisinde oynadı.



ASLI ENVER'İN ÖZEL YAŞAMI

Aslı Enver, 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlendi. Çift 2015 yılında boşandı. 2016'da aynı filmde yer aldığı ünlü şarkıcı Murta Boz ile bir ilişkiye başladı. Hayranları evlilik haberi beklerken çift 2019 yılında yollarını ayırdı.

ASLI ENVER'İN EŞİ KİMDİR?

Oyuncu Aslı Enver bir süredir birlikte olduğu Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022 günü dünyaevine girdi.



BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Berkin Gökbudak, 1 Ocak 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Gökbudak, Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi bölümünde tamamladı. Gökbudak şu anda bir ilaç şirketinin iş birim liderliğini yapıyor ve ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, müşteri ilişkileri ve satış etkinliği pozisyonlarında çalışmalar yürütüyor.