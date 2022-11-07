Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında? Leyla Tanlar hangi dizilerde oynadı?
Genç ve yetenekli oyuncu Leyla Tanlar'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliypr. Peki, Leyla Tanlar kimdir, kaç yaşında? Leyla Tanlar hangi dizilerde oynadı?
Show TV'nin yeni projelerinden Güzel Günler dizisinin başrol oyuncusu Leyla Tanlar gündem oldu. İşte genç oyuncunun hayatından tüm ayrıntılar...
LEYLA TANLAR KİMDİR?
Leyla Tanlar, 13 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. İtalyan Lisesi'nden mezun olan Tanlar, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde eğitim almaya başladı. Üniversite eğitimine hâlâ devam etmekte olan oyuncu, oyunculuk kariyerine ise Akademi 35Buçuk'ta aldığı eğitimden sonra 2014 yılında yayımlanmaya başlayan Paramparça dizisiyle başladı. Aynı yıl içinde Gelişim Üniversitesinden En Çok Gelecek Vaat Eden Oyuncu Ödülü'nü aldı.
FİLMOGRAFİSİ
2014-2017 Paramparça (Cansu Gürpınar)
2018 - Mehmet: Bir Cihan Fatihi (Esleme)
2018 - Şahin Tepesi (Deniz Akdora)
2019 - Ferhat ile Şirin (Şirin)
2022 - Kaçış (Nevi)
2022- Güzel Günler (Selma)
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