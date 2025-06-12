BKM oyuncusu yaşadıklarını ağlayarak anlattı: ‘Cenazeme gelmesin’

Eski BKM oyuncusu Metin Keçeci, icralık olduğu için pazartesi günü evinden atılacağını açıkladı. Yaşadığı zor durumu anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Keçeci, bu halinden sorumlu olanların cenazesine gelmemesini istedi.

Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu BKM'nin 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı projesinde ünlenen oyuncu 'Magazin Burada' isimli kanala yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İcralığım ve pazartesi günü boşaltma kararı ile evden atılıyorum. Artık yutkunamıyorum bile. Üç beş sene öncesine kadar aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım arıyor, kalbim gülmek istiyor ama, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor, şu an belki on defa intihar etmiştim.

Özellikle cenazem kalktığı zaman beni bu hallere düşüren her kim varsa lütfen cenazeme gelmesin. Ben sadece Metin Keçeci için değil, bu ülkede gerçekten hak ettiği için çalışamayan arkadaşlarım için söylüyorum.

Cenazeme gelme, çaktırmadan git bir paket mama al ve sokaktaki kediye ver, ama o cenazeye gelme."