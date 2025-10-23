Her yıl milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği Black Friday yani “Efsane Cuma” kampanyalarının bu yıl da elektronik, moda, kozmetik ve ev ürünlerinde büyük fırsatlar sunması bekleniyor. Peki, Black Friday ne zaman başlıyor? Efsane Cuma indirimleri ayın kaçında başlıyor?

2025 BLACK FRIDAY EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Black Friday olarak bilinen indirim dönemi her yıl Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.

Buna göre; 2025 Efsane Kasım indirimleri 28 Kasım Cuma gününde yapılacak.

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Black Friday indirimleri genellikle yalnızca 24 saat sürüyor. Ancak yoğun talep ve artan ilgi sebebiyle birçok mağaza, kampanya süresini birkaç güne kadar uzatabiliyor.