Black Friday ne zaman? Black Friday bu sene hangi güne denk gelecek?

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:47

Dünya genelinde Black Friday (Kara Cuma) adıyla yapılan indirim günü yaklaşıyor. İndirimli alışveriş yapmak isteyen binlerce insan Black Friday'i heyecanla bekliyor. İnsanlar bu sene Black Friday'in hangi güne denk geleceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday bu sene 25 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Dünya genelinde çoğu yerde 1 gün süren indirimi Türkiye'deki birçok firma daha erkan tarihte başlatıp kasım sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

ABD'de Black Friday, Şükran günü olan Kasım’ın dördüncü perşembesini takip eden cuma gününü ifade ediyor ve 1952’den yılından beri Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek firmalarda indirimler başlıyor. 1960'lı yıllarda, dükkanların o günlerde çok erken açılması, alışveriş alanlarında yaşanan yoğun insan ve araç trafiğinden kaynaklanan olumsuzluklar sebebiyle, indirim gününe ''Kara Cuma'' ismi verildi.